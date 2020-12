Pau Gasol medita volver a Lakers: "Jugar con Marc sería muy especial"

Pau Gasol se va recuperando poco a poco de su lesión en el pie que le ha apartado de las canchas desde mayo de 2019 y cuya recuperación se vio frsutrada por la pandemia. A sus 40 años, el catalán quiere volver a sentirse protagonista en la NBA, para terminar su increíble carrera al mejor nivel posible.

Gasolsiempre ha asegurado que quiere participar en Tokio 2021 como colofón en su trayectoria con la selección española: "Participar en cinco JJOO sería extraordinario", comentó. Para eso, necesita encontrar minutos en un equipo que esté dispuesto a apostar por él. Las buenas noticias han ido llegando en las últimas semanas, donde hemos podido verle entrenar y lanzando a canasta mucho tiempo después. Ahora mismo se entrena en solitario o con grupos reducidos.

En referencia a la posibilidad que puede existir de volver a los Lakers, equipo donde ganó dos campeonatos de la NBA, el pívot lo ha dejado claro: "No voy a mentir. Sería muy especial y ahora que Marc está allí, aún más. Sería increíble si termina sucediendo en algún momento, ya que seríamos los primeros hermanos que jugamos a la vez en la franquicia".

Sin embargo, Pau sabe que no está en su mejor momento y que todavía le queda tiempo para volver a adquirir un buen nivel que le permita destacar en la NBA: "Ahora mismo no puedo ser tan exigente, no tengo 10 ofertas sobre la mesa", puntualizó Gasol.