Así vivió Pau Gasol la muerte de su amigo Kobe Bryant: "Estaba conduciendo..."

La trágica muerte de Kobe Bryant sigue conmocionando al mundo del deporte. Uno de sus mejores amigos, Pau Gasol, ya contó que se quedó roto al enterarse de la trágica noticia: ambos coincidieron en los Lakers y ganaron dos anillos con el equipo angelino en 2009 y 2010. Ahora, el catalán ha charlado 'Los Angeles Times' en la que ha contado cómo conoció la terrible noticia de la muerte de Kobe, su hija Gianna y otras siete personas en accidente de helicóptero.

Pau Gasol se emociona y asegura que la noticia le pilló conduciendo: "Estaba conduciendo en Barcelona tras ver un partido de baloncesto. Mi mujer empezó a recibir mensajes que decían que Kobe Bryant había muerto en un accidente de helicóptero. Yo no entendía lo que estaba diciendo".

"Empecé a llorar"

Así lo relata el español: "Me enseñó un titular. Mi cara se quedó blanca, no hablamos en los siguientes dos minutos. Llegué a casa y empecé a llorar, no encontraba palabras para hablar con nadie".

El jugador español habló con la viuda de Kobe, Vanessa Bryant: "Quería estar cerca de su familia, disponible. No lograba imaginar el dolor que estaba sintiendo Vanessa. Cuando me contestó no sabía ni qué decir. La invité a venir a casa conmigo y con mi mujer y le pedí que nos pidiera cualquier cosa, ese día y siempre. Kobe siempre ha ejercido como mi hermano mayor, ha estado disponible para cualquier cosa y siempre me ha dado consejos".