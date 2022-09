Pablo Prigioni y el Eurobasket de España: "Prefiero perder con nuestros jugadores que intentar ganar con un deportista que no es argentino"

El éxito de España en el Europeo sigue provocando reacciones en el mundo del baloncesto. La mayoría son de elogio y admiración, pero también hay quien pone en entredicho el Eurobasket conquistado por la selección española de baloncesto.

Uno de los que ha puesto en cuestión la histórica victoria de la España de Scariolo es Pablo Prigioni, seleccionador argentino. El exjugador ha asegurado que mientras él esté al frente del combinado argentino "no vamos a nacionalizar a nadie", en clara crítica a la nacionalización de Lorenzo Brown con España antes del Eurobasket.

"Siempre he estado en contra de la nacionalización de jugadores. Mientras yo esté en la Selección no vamos a nacionalizar a nadie. Prefiero perder con gente nuestra que intentar ganar con una persona que no sea argentina", indicó Prigioni a BasquetPlus.

"No creo que Lorenzo sienta la camiseta de España como Llull o Rudy"

"La selección es lo más puro que hay, ya tenemos clubes para hacer fichajes. No habrá nacionalizados ni extranjeros en el cuerpo técnico. Ya hay otras competiciones para jugar con gente de todas las partes del mundo. Y es algo fantástico. No estoy en contra de los equipos que aplican la norma, si no de la norma en sí", insistió Pablo Prigioni.

El seleccionador argentino fue más allá y puso en duda el sentimiento hacia España de Lorenzo Brown.

"No creo que Lorenzo Brown sienta la camiseta de España como Sergio Llull o Rudy Fernández. Y ahí se acaba la discusión para mí", sentenció Prigioni.