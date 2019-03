Una mujer denuncia haber sufrido una agresión sexual por parte de un exjugador de la universidad de Duke

Escándalo en la universidad de Duke. La exalumna Meredith Watson ha denunciado a un jugador cuya identidad se desconoce por agresión sexual.

Los hechos habrían ocurrido en 1999. Esta acusación está enmarcada en otra que Watson llevó a cabo a través de sus abogados, en la que también acusa al vicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, de agresión sexual en el año 2000.

La posición de la universidad

"Watson fue violada por un jugador de baloncesto durante su segundo año en Duke. Acudió al decano, quien no le ayudó y la desanimó a continuar con su denuncia. Se lo dijo a sus amigos, incluyendo a Justin Fairfax", asegura el comunicado de los abogados.

El legendario entrenador de los 'Blue Devils', Mike Krzyzewski, se ha pronunciado al respecto: "No sé si será cierto o no, pero hay una denuncia. No lo supe hasta tarde anoche y no tengo conocimiento de ello".

La propia universidad emitió un comunicado: "El entrenador Krzyzewski confirma que no tuvo conocimiento de la presunta conducta desde 1999. La universidad está investigando el asunto y no tendrá más comentarios en este momento".