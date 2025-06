Investigan una presunta agresión sexual en manada a un menor en un colegio de Valencia

Conmoción en Valencia al conocerse que la Fiscalía de Menores investiga una presunta agresión sexual en manada a un menor ocurrida durante un viaje escolar a Málaga en 2023.

La víctima tenía 13 años cuando ocurrió todo. Estuvo más de un mes hospitalizado y lleva dos años en tratamiento psiquiátrico. Al parecer, el centro fue consciente de lo que ocurría a través del testimonio de un psicólogo que alertó de la gravedad del relato del menor y lo trasladó a las autoridades judiciales. La víctima ha abandonado el centro escolar porque los 5 presuntos agresores siguen asistiendo a clase allí.

Por su parte, el centro escolar ha dado una rueda de prensa para informar de que no se han tomado medidas disciplinarias porque hay una causa judicial abierta y la Fiscalía no las ha pedido. Sí han informado que, desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, el colegio activó el programa integral de prevención de la violencia en el entorno escolar e informó a las familias implicadas. También han trasladado a la víctima su solidaridad y apoyo por lo ocurrido.

Desde el AMPA han trasladado a la dirección del centro su preocupación por las informaciones difundidas y piden explicaciones. Este lunes por la tarde mantendrán una reunión para manifestar sus inquietudes. Desde el colegio se ha informado de que los señalados no reconocen los hechos y no han pedido perdón. "Me deja alucinada, los valores se han acabado", aseguraba una familiar.

Respecto a la situación judicial de los señalados, el diario Las Provincias informa de que dos miembros de la presunta manada son inimputables porque tenían 13 años cuando sucedieron los hechos. Otros dos de los adolescentes investigados se acogieron a su derecho a no declarar. Asegura este medio que la jueza dictó un auto de sobreseimiento de la causa abierta contra estos últimos menores al considerar que no hay suficientes pruebas para continuar acusándolos, aunque la decisión debe ser revocada o ratificada por la Audiencia Provincial de Valencia.

