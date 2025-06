El exconselleiro Alfonso Villares, tras su dimisión: "No tengo nada que ocultar, confío en la Justicia"

Este miércoles por la tarde llegaba la sorpresa al dimitir de manera inmediata de su cargo Alfonso Villares, el conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, tras haber sido denunciado por un presunto delito de agresión sexual.

Alfonso Villares compareció públicamente para decir que dejaba su cargo de responsabilidad y renunciaba así a su aforamiento. De esta manera, la intención del ya ex responsable de la cartera de Mar es responder por este delito ante un juzgado ordinario, como cualquier otro ciudadano, una vez perdida esa condición de aforado inherente a su cargo político. “Responderé en los tribunales”, asegura.

”Que la justicia siga su curso”

Esta mañana, hemos podido ver a Villares en el acto de traspaso de competencias en el que Marta Villaverde se convertía en nueva Consellería do Mar. A su salida, ha respondido a las preguntas de la prensa manteniendo la misma línea de su comparecencia. “Confío plenamente en la justicia y una vez dado este paso lo que queda es esperar a que siga su curso”, ha declarado.

Dice no tener nada que esconder y su paso a un lado es también una manera de no dañar la imagen de las instituciones, añade. “Soy inocente”, ha repetido en numerosas ocasiones desde que se conociera la denuncia. Estaríamos ante unos hechos que forman parte de su vida privada, fuera de su labor como representante público. Como parte de esa esfera personal no ha querido profundizar en ellos.

El presidente de la Xunta pide la máxima celeridad a la justicia

Por su parte el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presente también en ese traspaso de cartera, ha agradecido la labor de Villares a lo largo de este tiempo y le ha deseado “toda la suerte”. Confía el responsable autonómico en recuperar a Villares para la vida pública pero, sobre todo, dice, confía en la justicia. “Yo sí confío plenamente en los jueces, espero que sea lo más rápida posible”, asegura.

Rueda ha confirmado también que él tuvo conocimiento de la denuncia a finales de febrero, en el momento en el que Villares fue llamado a declarar y acudió voluntariamente a hacerlo. La denuncia siguió su curso y, una vez fue admitida a trámite, el entonces Conselleiro decidió renunciar a su cargo. A la espera ahora de los siguientes pasos judiciales, el presidente espera la máxima celeridad para que la situación se resuelva lo antes posible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.