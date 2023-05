Brittney Griner: "Nunca jugaré en el extranjero de nuevo a menos que sea en los Juegos Olímpicos"

La jugadora de la WNBA Brittney Griner, en su primera rueda de prensa tras regresar a Estados Unidos después de ser encarcelada en Rusia, dice que va a seguir luchando por la liberación de los estadounidenses en prisión en el extranjero.

"Era consciente del esfuerzo y de todo lo que estaba pasando, de la campana #WeAreBG. Solo saber y ser consciente de eso me hizo estar un poco más cómoda, me hizo tener esperanza, que es una cosa realmente dura de tener, una cosa realmente peligrosa porque cuando no funciona es devastador", señaló Griner. "A todos los que están injustamente detenidos en todo el mundo, manteneos fuertes, seguid luchando, no os rindáis. Seguid empujando porque no vamos a parar de luchar, no vamos a parar de concienciar sobre todos los que se quedaron atrás", abundó.

"Vengo de una familia militar y tengo esa mentalidad de 'no dejar a nadie atrás'. Duele porque nadie debería estar en esas condiciones, sin lugar a dudas"

Arrestada en febrero de 2022 en un aeropuerto ruso, Griner fue condenada en agosto a 9 años de cárcel por posesión y contrabando de drogas tras ser arrestada por llevar cartuchos con aceite de hachís para vapear cuando iba a coger un avión. Finalmente, las autoridades estadounidenses anunciaron en diciembre un acuerdo con Rusia para liberarla a cambio del traficante de armas Víktor But, conocido como el 'mercader de la muerte'.

"Es un poco diferente a una rueda de prensa de baloncesto. Hay muchos medios aquí hoy...", bromeó ante la expectación generada en esta rueda de prensa en el Footprint Center de Phoenix cinco meses después de su vuelta a casa. La jugadora reiteró sus gracias al presidente del país, Joe Biden, a los medios de comunicación, a la WNBA y a las Phoenix Mercury, a su esposa y a todos los que trabajaron para que pudiera volver.

Griner, que no pudo evitar las lágrimas con la primer pregunta, dijo que pasar por "momentos duros" no era algo nuevo para ella. "Vas a afrontar adversidades a lo largo de tu vida. Y esta fue una bastante grande", apuntó al señalar que, como en su carrera deportiva, trató de "agachar la cabeza y seguir adelante".

¿Se siente culpable por el intercambio?

La pívot de las Mercury también habló sobre su situación, ya de vuelta en Estados Unidos, mientras otros presos estadounidenses como el periodista Evan Gershkovich y el exmilitar Paul Whelan siguen entre rejas en Rusia. Un periodista le preguntó si sintió "culpa" por ello: "Es difícil, es difícil. Vengo de una familia militar y tengo esa mentalidad de 'no dejar a nadie atrás'. Duele porque nadie debería estar en esas condiciones, sin lugar a dudas", señaló.

Griner también contó que cuando "perdía la esperanza" en sus meses encarcelada en Rusia, ver fotos de su familia le dejaba recuperar la fe en poder retornar a Estados Unidos. "No entiendes lo bien que sienta una carta de tu familia o de gente que ni siquiera conoces. Te hace saber que no te han olvidado y es muy fácil sentirse olvidado", explicó.

Griner está ya en la pretemporada de las Mercury, con quienes conquistó el anillo de campeonas en 2014. Explica que ha sido "extenuante" recuperar la forma física tras tantos meses sin hacer ejercicio para regresar a competir en la WNBA.

Lamenta la brecha salarial con los hombres

Asimismo, Griner lamentó que muchas jugadoras tengan que jugar en el extranjero en los meses que no hay WNBA debido a que los sueldos en la liga estadounidense son muy bajos. Por ejepmlo, el salario máximo según el convenio para 2022 era de 228.094 dólares y Stephen Curry, el mejor pagado de la NBA en este curso, ingresa 48 millones de dólares.

"Nunca jugaré en el extranjero de nuevo a menos que sea para representar a mí país en los Juegos Olímpicos", indicó. "Pero diré esto: la razón total por la que muchas de nosotras vamos fuera es la diferencia salarial. Muchas vamos para tener ingresos que ayuden a nuestras familias", apostilló.