Andrea Principi se corona en Ciudad del Cabo como campeón del Red Bull King of Air

Entre vientos de 40 nudos y olas de 2,5 a 3,1 metros, el italiano Andrea Principi se coronó como campeón del Red Bull King of Air en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El kitesurfista italiano defendió su corona en la competición de kitesurf más importante del mundo y que reunió a los mayores especialistas de este deporte en las aguas sudafricanas.

Andrea Principi se impuso en la gran final a Lorenzo Casati y Luca Ceruti. El italiano ganó con un contra loop back tornado board off, un doobie loop board Off y un contra loop double front roll rodeo, lo que le valió para superar a su compatriota Casati y al sudafricano Ceruti.

"Con estas condiciones ha sido verdaderamente difícil. Ha sido épico, las olas grandes nunca fallaron. Para ser honesto, no soy el verdadero ganador aquí; mi familia y mis patrocinadores son los verdaderos campeones. Ellos hacen todo esto posible y les debo esta victoria", indicó Principi.

La británica Francesca Maini se llevó la primera edición del Red Bull King of Air en categoría femenina, superando a las neerlandesas Zara Hoogenraad y Pippa Van Lersel.

"Estoy feliz, una locura haber ganado. Significa mucho, estaba soñando con este momento. Es asombroso. A mi familia y a todos los que me apoyan, gracias por hacer esto posible", reconoció Francesca Maini.

La organización del evento fue paciente y tuvo la recompensa de unas condiciones de viento y olas que convirtieron las finales en una evento "inolvidable".

"Esto ha sido kiteboarding en su forma más cruda y auténtica. Esperar el momento perfecto nos permitió presenciar un final realmente inolvidable. Andrea y Francesca demostraron ser campeones en todos los sentidos", apuntó Sergio Cantagalli, director deportivo de la prueba.

Zac Adams, una promesa del kitesurf, ganó el Mystic Most Extreme Move Of The Day tras ejecutar un brutal kiteloop rotational boardflip durante la primera ronda del Red Bull King of Air en Ciudad del Cabo.

La edición de 2025 contará con tres eventos clasificatorios en Europa antes de la final mundial en Ciudad del Cabo.

