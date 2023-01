200 maratones para concienciar sobre la crisis del agua: el reto de Mina Guli llega a Madrid

Mina Guli dejó su vida como mujer de negocios para luchar por un objetivo en su vida: concienciar sobre la crisis del agua en el mundo. La fórmula que ha encontrado para llevarlo a cabo es correr maratones por todo el mundo. Esta australiana de 53 años llegó a Madrid para avanzar en su mayor reto hasta ahora: terminar 200 maratones en un año que culminará en Nueva York en marzo coincidiendo con la Conferencia del Agua de la ONU. "Me di cuenta que el agua es todo y durante mucho tiempo la hemos tratado como si no valiera nada".

"Tenemos un grave problema de agua y se necesitan medidas concretas ya", sostiene en una entrevista con Antena 3 Deportes.

"No me considero una runner, soy muy lenta"

Su aventura comenzó el 22 de marzo de 2022 en Uluru (Australia). El Matadero de la capital fue la meta de su maratón 158, antes también completó la 157 en Madrid. Antes de venir a España, procedía de la India y a continuación puso rumbo a México. Confiesa que "el número de maratones no importa, lo que importa son los cambios que conseguimos".

Guli es la fundadora de 'Thirst Foundation', organización que trabaja en más de 190 países con más de dos millones de niños. Tienen el foco puesto en la educación de las próximas generaciones para atajar los problemas derivados del objetivo 6 de Desarrollo Sostenible: agua limpia y saneamiento. Su reto de las maratones forma parte de la campaña global #RunBlue.

"No me considero una runner, soy muy lenta" bromea la australiana. Y es que, tras un accidente en una piscina, los doctores le dijeron que no volvería a correr.

El porqué de una maratón

Hacer una maratón de 42 kilómetros no es casualidad. "En 2030 habrá una diferencia del 40% entre la demanda y la oferta de agua en el mundo. Así que cada vez que corro una maratón estoy corriendo la brecha entre la demanda y la oferta de agua", cuenta.

Lo de los retos y las maratones no es algo nuevo en la vida de la australiana. En 2016 completó su primera hazaña de terminar 40 maratones en siete desiertos de siete continentes en siete semanas. Un año después finalizó 40 maratones en otros tantos días atravesando seis ríos en Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, China, Egipto y Australia.

"Espero que en la Conferencia del Agua los líderes políticos y empresariales den un paso adelante para tomar acciones concretas", señala. Mientras tanto, Mina Guli seguirá corriendo y trabajando por el agua en el mundo.