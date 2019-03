El yoga y las raves se combinan en un nuevo concepto de diversión

Lo que empezó hace 5 años como una velada de yoga y música en una casa de Buenos Aires, ha acabado convirtiéndose en un evento multitudinario que viaja por todo el mundo. Este fin de semana se ha celebrado una de ellas en una discoteca de Buenos Aires, aunque lo cierto es que las Yoga Raves, ya, se practica en muchos lugares de Europa y Estados Unidos.

La fiesta empieza tranquila, con ejercicios de respiración y estiramientos. Después suena la música y todos comienzan a saltar generando una auténtica explosión de energía colectiva.

Tras la actividad, hay tiempo también para reponer fuerzas, con batidos de frutas. La sesión, además de divertida y apta para todos los públicos, es muy saludable. No está permitido ni el tabaco ni las bebidas alcohólicas. El grupo 'So What Project!' es el encargado de poner la música en las Yoga Raves.

La meditación es la encargada de acabar con las 4 horas de 'fiesta del yoga'. Es momento de realizar varios ejercicios de concentración inspirados en las lecciones de un conocido maestro espiritual indio.