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La técnica artesanal valenciana que promete asombrar a Europa

Una obra arquitectónica sostenible inspirada en Gaudí representará a España en Frankfurt 2026.

Frankfurt Capitalidad Mundial del Dise&ntilde;o 2026

Frankfurt Capitalidad Mundial del Diseño 2026Gg Studio Arquitectura

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Carlos Villán
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Frankfurt Capitalidad Mundial del Diseño 2026. Ésta es la cita. Y el ICEX ha preparado una instalación arquitectónica que va a dar mucho que hablar y que pretende convertirse en el centro del debate europeo sobre cómo debe ser el futuro urbano. Se trata de la instalación DRAC (Dispositivo Reversible de Activación Cultural). La pieza inspirada en la famosa "sargantana" que hizo Gaudía para el Parc Güell de Barcelona, se inaugura el próximo 29 de abril y se podrá disfrutar hasta el mes de junio.

DRAC estará expuesta en los próximos meses en el jardín del Instituto Cervantes de Frankfurt. La pieza, diseñada por los arquitectos José Ramón Tramoyeres y Javier Cortina (ggstudio), ha sido creada con la técnica artesanal de la "vareta" que tiene origen en el mundo de las fallas. De hecho, el taller Volúmenes y Vareta del reconocido artista fallero, Manolo García, se ha encargado de llevarla a cabo.

La obra es desmontable, reutilizable e itinerante. Todos los conceptos básicos de la arquitectura del futuro. Y además, se realiza con materiales naturales y cuenta con el peso de la historia debido a que se trata de una técnica empleada durante siglos por los artistas falleros. La técnica de la "vareta" consiste en unir finos listones de madera que permiten crear formas curvas, ligeras, pero muy resistentes.

La pieza de madera crea una un movimiento hipnótico que se recubre de piezas de cerámica: Permite modular la ventilación y la luz, especialmente en horario nocturno gracias a un sistema de bajo consumo. El público puede circular a través de ella.

La pieza parte el próximo 15 de abril hacia Frankfurt y tiene previsto hacer una parada posterior en Milán. La iniciativa pone de evidencia la capacidad del ecosistema creativo e industrial español para responder a los retos contemporáneos del sector de la construcción. La obra, que ya ha causado expectación antes de instalarse, será objeto de análisis en foros internacionales de diseño contemporáneo con gran visibilidad ante instituciones y mercados europeos.

De hecho, durante su estancia en Frankfurt, la propia obra acogerá una programación propia. El jardín del Instituto Cervantes acogerá presentaciones institucionales, encuentros empresariales, actividades culturales o conciertos de pequeño formato.

Este proyecto puntero español se alinea con los principios de la New European Bauhaus al integrar sostenibilidad, precisión constructiva y dimensión social en un modelo de infraestructura cultural circular y reversible.

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