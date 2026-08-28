Encierros de San Sebastián de los Reyes 2026, en directo: horario y recorrido del cuarto día

Los encierros vuelven a convertirse en uno de los grandes protagonistas de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes. La localidad madrileña inició este martes 25 de agosto una nueva edición de una tradición con más de cinco siglos de historia y reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. En total, el programa de 2026 contempla ocho encierros, distribuidos a lo largo de siete jornadas.

El encierro de hoy lo protagonizarán las reses de la ganadería La Castilleja. De procedencia Murube-Urquijo, suelen destacar por su gran volumen, profundidad y una morfología de cabeza grande y carifosca, con predominio de capas negras. En cuanto a comportamiento, es un encaste asociado a la nobleza, la calidad y un galope potente, cualidades que los hacen especialmente apreciados en el rejoneo.

Sigue aquí el minuto a minuto de los encierros.