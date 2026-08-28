Fiestas Sanse 2026
Encierros de San Sebastián de los Reyes 2026, en directo: horario y recorrido del cuarto día
Sigue aquí toda la actualidad minuto a minuto de las fiestas.
Publicidad
Los encierros vuelven a convertirse en uno de los grandes protagonistas de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes. La localidad madrileña inició este martes 25 de agosto una nueva edición de una tradición con más de cinco siglos de historia y reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. En total, el programa de 2026 contempla ocho encierros, distribuidos a lo largo de siete jornadas.
El encierro de hoy lo protagonizarán las reses de la ganadería La Castilleja. De procedencia Murube-Urquijo, suelen destacar por su gran volumen, profundidad y una morfología de cabeza grande y carifosca, con predominio de capas negras. En cuanto a comportamiento, es un encaste asociado a la nobleza, la calidad y un galope potente, cualidades que los hacen especialmente apreciados en el rejoneo.
Sigue aquí el minuto a minuto de los encierros.
Cobertura Antena 3 Noticias
La cadena de Atresmedia Televisión lleva a cabo su tradicional cobertura de los encierros. Así lo lleva desarrollando desde 2004 y a la que tan sólo ha faltado en los años 2020 y 2021 a causa del parón de la pandemia de coronavirus. Como es habitual, Antena 3 mantendrá un seguimiento constante de los principales encierros matinales cada día a partir de las 10:50 horas, que, de lunes a viernes, se emitirá dentro de 'Espejo Público'.
A las 10:30 se colocará el cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios
El cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios se coloca tradicionalmente en la confluencia de la calle Real con la calle Postas a las 10:30 horas.
Nació como un acto espontáneo de fe y protección de los propios vecinos, diferenciándose de las grandes procesiones oficiales de la Hermandad del Cristo de los Remedios.
Ganaderías de lo últimos tres encierros
El sábado 29 de agosto ocupará las calles el grupo de reses de Núñez de Tarifa, procedencia directa de la línea de Núñez del Cuvillo.
Para el cierre de la feria, el domingo 30 de agosto se vivirá una jornada con doble ganadería en las calles al lidiarse de forma conjunta los toros de Juan Pedro Domecq y Álvaro Núñez.
Finalmente, el ciclo de encierros de 2026 concluirá el lunes 31 de agosto con los novillos madrileños de Montealto, procedencia Ventorrillo-Domecq, que pondrán el broche definitivo a la semana de festejos en San Sebastián de los Reyes.
Programación para hoy viernes 28 de agosto
- 09:30 h Solemne Misa Mayor en la Parroquia de San Sebastián Mártir.
- 10:00 h Pasacalles de la Banda de Música Municipal por el recorrido del encierro.
- 10:00 a 13:00 h Pasacalles con charanga por el recorrido del encierro y calles del casco antiguo.
- 10:30 h Colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios en la calle Real con calle Postas.
- 11:00 h Quinto encierro de las fiestas con toros pertenecientes a la ganadería de La Castilleja.
- 11:15 h Suelta de reses en la Plaza de Toros destinadas a capea general.
- 11:45 h Ofrenda floral al Santísimo Cristo de los Remedios. Parroquia de San Sebastián Mártir.
- 12:00 h Solemne Misa Mayor en honor al Santísimo Cristo de los Remedios e interpretación musical a cargo de la Coral de San Sebastián de los Reyes. Parroquia de San Sebastián Mártir.
- 12:00 a 14:00 h Talleres infantiles y cañón de espuma. Organizado por la Peña Los Amigos. Plaza de la Fuente.
- 12:30 h Encierro infantil desde calle Postas hasta calle Real. Organizado por la Peña Taurina Postas y por la Peña Los Amigos.
- 12:00 a 14:00 h Actuación de la compañía amateur y juvenil Aires Flamencos de Tania Pérez. Organiza Peña Los Amigos. Plaza de la Fuente.
- 13:00 h Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con charanga.
- 13:00 h Tapa organizada por la Peña La Tercera. Calle Francisco Muñoz (Parque Rojo).
- 13:00 h Encierro infantil. Organizado por la Peña Taurina Postas. Calle Postas.
- 13:00 h Almuerzos populares. Organizado por la Peña Taurina Postas. Calle Postas.
- 13:00 h Tapa organizada por la Peña Los Amigos. Plaza de la Fuente.
- 13:00 a 15:00 h Actividades para niños. Organizado por la Peña El Remedio. Plaza del Tejar.
- 13:15 h Baile amenizado por la Banda municipal. Plaza de la Constitución.
- 13:30 h Clase práctica de recortes. Organizado por la Peña Taurina Postas. Calle Postas.
- 13:45 h Concierto de Metropop. Plaza de la Constitución.
- 15:00 a 19.00 h “Tardeo” de los 80´s. Organizado por la Peña Estafeta. C/ San Roque, s/n.
- 17:00 h Tardeo La Tercera con DJ Edu Rodríguez. Organizado por la Peña La Tercera. Calle Francisco Muñoz (Parque Rojo).
- 18:00 a 21:00 h Tardeo DJ Residente. Organizado por la Peña El Remedio. Plaza del Tejar.
- 18:00 a 20:00 h Talleres infantiles en la plaza de la Iglesia.
- 18:30 h Ofrecimiento al Santísimo Cristo de los Remedios de los niños nacidos durante el año. Parroquia de San Sebastián Mártir.
- 18:30 h Pasacalles con charanga. Acompañamiento a las peñas a la Plaza de Toros. Desde la Plaza de la Constitución.
- 19:00 h Corrida de rejones. Toros de la ganadería La Castilleja para los rejoneadores Rui Fernandes, Sebastián Fernández y Duarte Fernandes.
- 20:30 h Subasta del estandarte, del encendido y de las andas de la carroza del Santísimo Cristo de los Remedios (Plaza de la Iglesia).
- 21:00 h Solemne procesión con la imagen del Santísimo Cristo de los Remedios. Recorrido: plaza de la Iglesia, calle San Roque, calle Real, calle Vicenta Montes, plaza de la Constitución, calle del Viento, plaza de la Iglesia. Al término de la procesión habrá un castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotécnica Vulcano.
- 22:00 h Bingo con premio de paletilla ibérica. Organizado por la Peña La Tercera. Calle Francisco Muñoz (Parque Rojo).
- 23:00 h Actuación musical de Cali y el Dandee. Anfiteatro Municipal Adolfo Conde. Entrada libre hasta completar aforo.
- 23:30 h Actuación musical de Rubén Madrid. Plaza de la Constitución.
- 00:00 h Actuación de DJ. Organiza Peña El Remedio. Plaza del Tejar.
- 01:00 h Orquesta Vulkano. Plaza de la Constitución.
- 01:30 h Sesión de DJ. Anfiteatro Municipal Adolfo Conde. Entrada libre hasta completar aforo.
- 02:00 h Encierro del carrito. Organizado por la Peña Taurina San Sebastián. Calle Real 51.
Cobertura de Antena 3 Noticias
La cadena de Atresmedia Televisión lleva a cabo su tradicional cobertura de los encierros. Así lo lleva desarrollando desde 2004 y a la que tan sólo ha faltado en los años 2020 y 2021 a causa del parón de la pandemia de coronavirus. Como es habitual, Antena 3 mantendrá un seguimiento constante de los principales encierros matinales cada día a partir de las 10:50 horas, que, de lunes a viernes, se emitirá dentro de 'Espejo Público'.
Suelta de reses
Una vez finalice la carrera, unos quince minutos después, tendrá lugar la tradicional suelta de reses en la plaza de toros municipal. En ese momento se mantendrá en vivo el pulso taurino entre quienes prefieren estar en el ruedo y quienes prefieren desde la barrera.
¿Qué toros corren hoy?
La ganadería encargada de aportar las reses para este quinto encierro es La Castilleja, un encaste asociado a la nobleza, la calidad y un galope potente.
Nuevo día de encierros
Buenos días. Este viernes continúan los encierros de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes. Miles de personas recorrerán las calles del municipio en un recorrido de más de 800 metros.
A las 11:00 horas sonará el cohete que dará lugar al comienzo de la suelta de reses.
Publicidad