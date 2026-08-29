El análisis de Javier Gallego desde San Sebastián de Los Reyes: "Buen sabor de boca después de un día complicado"

El sexto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes nos deja un buen sabor de boca, algo que era necesario después de una jornada que se saldó con 37 heridos. La tranquilidad de hoy ha venido bien.

No ha sido, sin embargo, un encierro soso, porque ha tenido varios momentos de tensión, aunque todos ellos se han saldado sin consecuencias graves.

Los toros de la ganadería de Núñez de Tarifa han dejado seis contusionados por caídas, todos ellos dados de alta en el propio recorrido. Además, ha sido la jornada más rápida y también la más multitudinaria, con alrededor de 2.000 corredores.

La manada se ha dividido en varios grupos, lo que ha permitido ver grandes carreras en la calle Real. Los toros han mantenido un galope sostenido y han permitido a los corredores acercarse a las astas sin lanzar derrotes.

Uno de los animales se ha partido un pitón en la curva de la calle Real y ha quedado inutilizado para la lidia, por lo que tendrá que ser sustituido por un sobrero.

La entrada a la plaza ha sido más tranquila y la manada ha quedado enchiquerada en poco más de dos minutos. Durante el recorrido, la velocidad ha superado los 30 kilómetros por hora.

Mañana se correrán toros de Núñez y de Juan Pedro Domecq. Se lo contaremos en directo a partir de las 10:45 de la mañana.