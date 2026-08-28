Encierros Sanse
El análisis de Javier Gallego desde San Sebastián de Los Reyes: "Tres encierros en uno"
El quinto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes ha sido el más complicado.
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Hemos visto varios encierros en uno. Ya de salida los toros de La Castilleja han avisado a los corredores de sus intenciones. Han salido fuertes y buscando a ambos lados del recorrido, aunque afortunadamente no ha alcanzado a nadie.
Después se han agrupado y la manada se ha estirado en la calle Real permitiendo grandes carreras. Este es el comportamiento más típico de este encaste Murube Urquijo que se suele destinar a los rejones. Son toros a los que les gusta trotar y galopar y están entrenados para seguir a los caballos por la tarde durante la lidia.
Al final hemos visto uno de los momentos más temidos de un encierro. Un tapón en la entrada a la plaza. Varios corredores han caído y han provocado el desequilibrio de los que venían por detrás. Muchos de ellos se han llevado pisotones que a veces provocan lesiones fuertes por el peso y la fuerza de los toros y los bueyes. Aunque, por suerte, ninguno de ellos han tirado derrotes hacia al suelo que podrían haber acabado en cornadas.
Los toros de La Castilleja han tardado 01"50 en llegar a la plaza y 04.06 en ser enchiquerados. Porque han tenido que volver a salir los cabestros para meterlos en los corrales del coso taurino.
16 personas han necesitado asistencia por contusiones y uno de ellos ha sido trasladado para un estudio radiológico.
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Estaremos pendientes y mañana también podremos ver en directo el sexto encierro con los toros de Núñez de Tarifa. Se lo contaremos a partir de las 10:45 en Antena 3.
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