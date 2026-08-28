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El análisis de Javier Gallego desde San Sebastián de Los Reyes: "Tres encierros en uno"

El quinto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes ha sido el más complicado.

Javier Gallego en los encierros de San Sebastián de Los Reyes

Así ha sido el quinto encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026 | Antena 3 Noticias

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Javier Gallego
Javier Gallego
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Hemos visto varios encierros en uno. Ya de salida los toros de La Castilleja han avisado a los corredores de sus intenciones. Han salido fuertes y buscando a ambos lados del recorrido, aunque afortunadamente no ha alcanzado a nadie.

Después se han agrupado y la manada se ha estirado en la calle Real permitiendo grandes carreras. Este es el comportamiento más típico de este encaste Murube Urquijo que se suele destinar a los rejones. Son toros a los que les gusta trotar y galopar y están entrenados para seguir a los caballos por la tarde durante la lidia.

Al final hemos visto uno de los momentos más temidos de un encierro. Un tapón en la entrada a la plaza. Varios corredores han caído y han provocado el desequilibrio de los que venían por detrás. Muchos de ellos se han llevado pisotones que a veces provocan lesiones fuertes por el peso y la fuerza de los toros y los bueyes. Aunque, por suerte, ninguno de ellos han tirado derrotes hacia al suelo que podrían haber acabado en cornadas.

Los toros de La Castilleja han tardado 01"50 en llegar a la plaza y 04.06 en ser enchiquerados. Porque han tenido que volver a salir los cabestros para meterlos en los corrales del coso taurino.

16 personas han necesitado asistencia por contusiones y uno de ellos ha sido trasladado para un estudio radiológico.

Estaremos pendientes y mañana también podremos ver en directo el sexto encierro con los toros de Núñez de Tarifa. Se lo contaremos a partir de las 10:45 en Antena 3.

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