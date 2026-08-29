Así ha sido el sexto encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

El sexto encierro de San Sebastián de los Reyes ha concluido este sábado con una carrera muy rápida, emocionante y sin incidencias de gravedad. La manada ha completado los 820 metros del recorrido en torno a 1 minuto y 51 segundos, alcanzando velocidades superiores a los 30 kilómetros por hora.

Los toros han realizado prácticamente todo el recorrido muy agrupados, lo que ha permitido a numerosos corredores acercarse a la manada y protagonizar buenas carreras. En el último tramo se han producido varias caídas, aunque ninguna de ellas ha revestido gravedad.

Protección Civil ha informado de seis asistencias leves, todas ellas relacionadas con caídas. Los corredores atendidos han podido ser dados de alta en el propio lugar de la intervención.

El encierro ha contado con una participación aproximada de 2.300 corredores. En un primer momento se informó de un posible herido por asta de toro, pero posteriormente se confirmó que no presentaba ninguna lesión por asta y ya había recibido el alta.

Durante la carrera, además, uno de los toros ha sufrido la rotura de un pitón al paso por una de las curvas.