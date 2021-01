Shakira vende a una compañía todos los derechos de sus canciones

Shakira, junto a otros compositores y artistas, ha decidido vender los derechos de sus canciones. Durante las últimas semanas la lista de artistas que han decidido vender los derechos de sus composiciones ha ido aumentando. Entre ellos se encuentran nombres como Bob Dylan, Neil Young o Lindsay Buckingham, exmiembro de Fleetwood Mac.

La cantante colombianacantante colombiana va a destinar todo su repertorio, compuesto por 145 temas, a la compañía británica Hipgnosis Songs Fund. Se trata de una compañía de gestión de canciones e inversión de propiedad intelectual de música, que fue fundada en 2018 por Nile Rodgers y Merck Mercuriadis. Ambos dirigieron la carrera de artistas como Beyoncé o Elton John.

En el comunicado donde hacía oficial la cesión de los derechos, Shakira decía que se sentía "honrada de que escribir canciones me hayan dado el privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más grande que yo". También ha añadido que "que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por Merck", la cantante asegura que esa compañía valora a los artistas y a sus creaciones.

De la venta del repertorio no se han orecido cifras, aunque la empresa ya ha confirmado a través de sus redes sociales la incorporación de Shakira a su catálogo, del que ya forman parte Dave Stewart (Eurythmics), Debbie Harry (Blondie), Chryssie Hynde (Pretenders), The Chainsmokers o Mark Ronson.

En los últimos días, la compañía también se hacía al 50% con los derechos sobre el repertorio de Neil Yong, unas 1.180 canciones por cerca de 50 millones de dólares, según informó una fuente de la industria a la revista Variety. La operación se produjo en paralelo con la que permitió incorporar asimismo los derechos de autor y publicación de Lindsay Buckingham, unas 160 canciones, lo que incluye algunos de los éxitos que este escribió para Fleetwood Mac, como "Go Your Own Way".

Esta venta de derechos hacia las compañías de música se ha incrementado en las últimas semanas por parte de compositores de todos los estilos, como Bob Dylan que anunció en diciembre que vendía sus derechos al grupo Universal Music Publishing por una cantidad cercana a unos 250 millones de euros.

Ryan Tedder, líder de OneRepublic, aunque también conocido por ser el autor o coautor de canciones como 'Halo' y 'XO' para Beyonce, 'Rumour Has It' de Adele o 'Sucker' para los Jonas Brothers. El artista también ha vendido los derechos de sus canciones.

El aumento de estas operaciones, según los expertos, tiene que ver con el parón de las giras de muchos artistas a causa de la pandemia de coronavirus. Otro de los factores puede ser la llegada de Joe Biden y el posible aumento de los impuestos que gravan el incremento de capital.

Por otro lado, el interés para invertir en este sector tendría que ver con el papel fundamental que han comenzado a jugar las plataformas de 'streaming', en las que ya no solo se monetizan las novedades, sino también lo que se da en llamar canciones de repertorio, especialmente los grandes éxitos.

La propia compañía de música a la que Shakira ha vendido los derechos de sus canciones ha confirmado que la artista colombiana: "Es una creadora excelente que ha marcado el camino desde lo que fue un gran éxito físico hasta ahora tener un mayor éxito en 'streaming' que la mayoría de sus colegas contemporáneos. Es maravilloso para nosotros dar la bienvenida a la reina de la música latina y mucho más".