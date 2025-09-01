Santoral Septiembre 2025: estos son todos los santos de este mes, día a día

El santoral católico marca en el calendario la conmemoración de santos y festividades religiosas para cada jornada del año. En España, esta tradición sigue teniendo una notable presencia en la vida social y cultural, especialmente en lo relacionado con las onomásticas.

Durante septiembre de 2025 se celebran numerosas festividades importantes, tanto de carácter general como en comunidades autónomas concretas. Este mes incluye días dedicados a santos relevantes como San Mateo, San Miguel o San Jerónimo, así como advocaciones marianas de gran tradición como la Virgen de Covadonga, la Virgen de Guadalupe o la Virgen de la Merced. A continuación, repasamos los principales santos del mes y su significado en el calendario litúrgico y cultural de España.

Santoral diario de septiembre 2025: ¿qué santo se celebra cada día?

Cada día del mes de septiembre tiene al menos un santo conmemorado, algunos de ellos ampliamente conocidos por la tradición popular española:

1 septiembre: San Gil Abad

2 septiembre: San Antolín, patrono de Palencia

3 septiembre: San Gregorio Magno

5 septiembre: Santa Teresa de Calcuta

8 septiembre: Natividad de la Virgen María, celebrada como la Virgen de Covadonga (Asturias), Guadalupe (Extremadura), Meritxell (Andorra), entre otras 14 septiembre: Exaltación de la Santa Cruz

15 septiembre: Nuestra Señora de los Dolores

21 septiembre: San Mateo Evangelista 23 septiembre: Santa Tecla, patrona de Tarragona 24 septiembre: Virgen de la Merced, patrona de Barcelona

29 septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

30 septiembre: San Jerónimo

Estas fechas se recogen en el calendario litúrgico oficial y pueden variar ligeramente según el lugar. En muchas localidades, las festividades incluyen actos religiosos y celebraciones populares que forman parte del calendario festivo local.

Santos más conocidos y celebraciones destacadas

Entre los nombres más populares del mes se encuentran varios santos de gran relevancia para la Iglesia y la cultura española. Destacan Santa Teresa de Calcuta (5 de septiembre), símbolo de caridad y compromiso social; San Mateo (21 de septiembre), uno de los cuatro evangelistas; y San Vicente de Paúl (27 de septiembre), vinculado a la labor con los más necesitados.

En cuanto a celebraciones marianas, el 8 de septiembre es una de las fechas más señaladas, con la conmemoración de la Natividad de María, que da lugar a múltiples fiestas patronales en toda España. En el País Vasco también se celebra Nuestra Señora de Arantzazu el 9 de septiembre, y el día 24 se honra a la Virgen de la Merced, muy venerada en Cataluña.

Otra fecha relevante es el 29 de septiembre, cuando se celebra a los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. San Miguel es especialmente popular y muchas personas con ese nombre celebran su onomástica ese día, junto a quienes se llaman Gabriel o Rafael.

Tradiciones y significado del santoral de septiembre

El santoral sigue influyendo en diversas tradiciones en España. Una de las más extendidas es la celebración de la onomástica, es decir, el día del santo del mismo nombre. Muchas personas reciben felicitaciones en esa fecha, y en algunas familias se conmemora incluso con regalos o reuniones.

También es habitual que las fiestas patronales coincidan con el día del santo correspondiente. Por ejemplo, Palencia celebra su feria en honor a San Antolín a comienzos de mes, Barcelona organiza la multitudinaria fiesta de la Mercè el 24, y Tarragona honra a Santa Tecla el 23 con una de sus fiestas mayores más tradicionales.

El santoral de septiembre 2025 ofrece una visión rica del calendario religioso y cultural de España. Con santos universales y tradiciones locales, este mes refleja cómo la religión, la historia y las costumbres siguen entrelazadas en la vida cotidiana.

