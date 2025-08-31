Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Álex García se despide de Verónica Echegui con una carta conmovedora: "¡Fara frica!"

El actor rinde homenaje a su ex pareja, fallecida el 24 de agosto, recordando su vínculo profundo y su legado en el cine.

Ver&oacute;nica Echegui y Alex Garc&iacute;a posan con el Goya al Mejor Cortometraje en el photocall de la 36 Gala de los Premios Goya, en el Palau de les Arts el 12 de febrero de 2022 en Valencia, Espa&ntilde;a.

Verónica Echegui y Alex García posan con el Goya al Mejor Cortometraje en el photocall de la 36 Gala de los Premios Goya, en el Palau de les Arts el 12 de febrero de 2022 en Valencia, España.

Irene Delgado
Publicado:

El actor Álex García ha rendido un emotivo homenaje a Verónica Echegui, su ex pareja y compañera durante 13 años, fallecida el pasado 24 de agosto a los 42 años. A través de una carta enviada a 'El País', el intérprete ha abierto su corazón para despedirse de la actriz con la que compartió no solo una relación sentimental, sino también una profunda conexión personal y artística.

"Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor...", escribe García en un texto íntimo cargado de recuerdos, dolor y admiración.

La carta comienza evocando una escena vivida en Rumanía, bajo una tormenta, donde ambos bailaban en el barro mientras una multitud gritaba "¡Fara frica!", expresión que más tarde descubrieron significaba "sin miedo". Según García, esa idea marcó su vida junto a Echegui.

"Con una bolsa de basura, donde cualquiera habría buscado refugio, inventaste un pase de moda", escribe, resaltando el carácter libre y creativo de la actriz. Para él, Verónica fue mucho más que una intérprete: "Altavoz de los corazones dormidos", asegura, señalando que sus personajes lograban traspasar la pantalla por su capacidad de canalizar emociones colectivas.

Verónica Echegui, reconocida por su versatilidad y entrega, dejó una marca imborrable en el cine español. Su trayectoria incluye títulos como 'Yo soy la Juani', 'Seis puntos sobre Emma' y 'Donde caben dos'. Su talento la consolidó como una de las actrices más destacadas de su generación.

Aunque su relación sentimental terminó en 2022, Álex García continuó acompañándola hasta sus últimos días. La carta refleja ese vínculo que, como él mismo deja entrever, fue más allá del amor romántico: una complicidad basada en el respeto, la admiración y una conexión difícil de describir.

La carta

"¡Fara frica!"

Nos gritaban mientras nuestros pies llenos de barro volaban en mitad de aquella tormenta en Rumanía. ¡Fara frica! Y nos agarraban las manos y cada vez se sumaban más y más personas...

Nos miraban todos con el mismo amor que desprendíamos...

Porque amor, llama a amor. Y así era siempre contigo.

Sonaba Paul Kaklbrenner, y con una bolsa de basura donde otro hubiera corrido a resguardarse, tú inventaste un pase de moda. Entre charcos y altavoces a todo volumen que rompían la realidad. Ahí eras feliz.

Fuiste italiana, inglesa, murciana, catalana y canaria....

Siempre agarrabas las raíces y las hacías tuyas.

La oscura raíz del grito, que diría Lorca.

Me enseñabas que todos somos esa raíz, del amor y la oscuridad.

Que todos somos uno, el árbol, la ola, tu padre y la hormiga que sube por la pared del dormitorio en verano...

Nunca fuiste actriz, fuiste canal. Altavoz de los corazones dormidos de esta tierra a los que dabas tu voz, tus dolores y todas tus vivencias más allá de este planeta a veces tan dual...

Por eso tus personajes son universales. Porque son uno y tú eras todos.

Ahí también eras feliz.

Me decías, libélula, que aquí se sufre mucho, y no entendías por qué.

Solo el arte te ha ayudado siempre a sanar esa pregunta sin respuesta.

Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo.

Para que mi móvil explote de amor...

Solo quiero que esa ola de Amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo, que empape todos los dedos que señalan su dolor en el de enfrente y aliente las caras mustias de estos años que corren...

Una vez en Katmandú, en el Ganges, me dijiste que no entendías por qué sufríamos tanto en los funerales en España. Por qué no celebrar la vida de la persona, más que lamentarla.

Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días... y también mis pies han bailado sin pensar, y te he visto sumergirte en este océano inmenso que ahora tengo enfrente, este trocito de océano en el que bañamos a Roberto Pérez Toledo mientras sobrevolábamos la película que nos fundió para siempre.

Te he visto volar libre y feliz como tantas veces habíamos hablado... y bailar libre al fin.

Tu partida me ha recordado millones de momentos... entre ellos aquel día en Rumanía.

A la mañana siguiente preguntamos qué significaba "fara fricka".

Sin miedo, significaba.

Y así seguiré tu hermoso legado, Vero.

Sin miedo, descalzo y con Amor.

- Alejandro García

