Disfruta de los estrenos de cine de septiembre 2025

Aunque en septiembre ya va aflojando el calor veraniego, sigue apeteciendo ir a una sala de cine y estar a gusto con el aire acondicionado disfrutando de una buena película. Este septiembre de 2025 hay estrenos para todos los gustos: comedias, dramas, terror, thrillers… para disfrutar tú solo, con amigos, en pareja o con familiares. ¡Hay variedad para todos!

Además, este mes se estrenan muchos títulos esperados que prometen hacernos reír, llorar y estremecernos en la butaca. ¿Quieres saber qué películas se estrenan en el mes de septiembre de 2025? ¡Te prometemos que no te defraudarán!

Estos son los 4 estrenos de cine más esperados de septiembre de 2025

Si te gusta el séptimo arte, septiembre será tu mes preferido porque hay películas muy interesantes que no te puedes perder en la gran pantalla. A continuación, te mostramos las cuatro más esperadas por el público:

Expediente Warren: los últimos ritos: llega a nuestras pantallas la cuarta entrega de la saga de terror Expediente Warren. Y como cada entrega, promete, ¡y mucho! Patrick Wilson y Vera Farmiga regresan como los icónicos Ed y Lorraine Warren en una nueva entrega que profundiza en los misterios más escalofriantes de su carrera.

Inspirada en uno de los casos más perturbadores del matrimonio de investigadores paranormales, esta película mezcla ocultismo, posesiones y sucesos inexplicables con el inconfundible sello de tensión que ha hecho famosa a la saga. Todo apunta a que será uno de los grandes fenómenos de taquilla del año. Se estrenará el 5 de septiembre.

Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita: esta película marca el esperado clímax de una de las sagas de anime más populares de los últimos años. En esta nueva entrega, Tanjiro, Nezuko y los Pilares se enfrentan a Muzan Kibutsuji en su territorio más letal: la Fortaleza Infinita. Con una animación impresionante y combates cargados de emoción y tragedia, la película promete cerrar la historia con intensidad. Este film dejará huella si eres fan del universo Kimetsu no Yaiba. La podrás ver el 12 de septiembre en cines.

Downton Abbey: El gran final: es la secuela de 'Downton Abbey: Una nueva era'. En esta cinta seguimos a la familia Crawley y a su personal a medida que se adentran en la década de 1930. Esta última entrega reúne a los personajes más queridos de la saga para una despedida cargada de nostalgia y revelaciones. Con su inconfundible mezcla de drama, humor y refinada puesta en escena, la película rinde homenaje al legado de la serie, ofreciendo a los fans una conclusión conmovedora. La fecha confirmada para su estreno general es el 12 de septiembre de 2025.

Mi amiga Eva: si te gustan los dramas y las comedias románticas, esta cinta te encantará. Esta película, dirigida por Cesc Gay, cuenta la historia de Eva, una mujer de 50 años casada y con dos hijos adolescentes. En un viaje de trabajo a Roma, algo dentro de ella despierta: el anhelo de volver a sentir mariposas, de amar y ser amada con intensidad, antes de que el reloj avance sin remedio. Al regresar a Barcelona, toma una decisión valiente: romper con su rutina, separarse y comenzar desde cero. Durante un año, acompañamos a Eva en su transformación. Podrás disfrutar de esta maravillosa historia el 19 de septiembre.

¿Has visto qué variedad de películas hay en el mes de septiembre de 2025 en el cine? ¡Compra tu entrada y disfruta de estas historias en pantalla grande!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com