El reencuentro de Susana Griso y Matías Prats por la nueva temporada de Espejo Público: "Ya mismo me alcanzas"

Susana Griso ha visitado el plató de Antena 3 Noticias para anunciar su vuelta a Espejo Público tras las vacaciones. La aclamada presentadora, entrevistada por Matías Prats y Mónica Carrillo, ha hecho gala de su experiencia y del magnetismo que hace que lleve tantos años en pantalla.

El espacio matinal de Antena 3, Espejo Público, presentado por Susanna Griso, arranca este lunes una nueva temporada con importantes novedades. Prats, aprovechando su complicidad con la que fue su compañera durante muchos años, ha remarcado que esta entrevista "ya es un clásico", a lo que Susana ha respondido que es "la vuelta al cole junto al mal tiempo y a los atascos".

Espejo Público alcanzó el mejor resultado de las últimas siete temporadas y cumple su vigésima. "20 años, ya mismo me alcanzas", ha bromeado Matías sacando a relucir su característico humor.

"Creo que somos uno de los magazines más longevos ahora mismo (...) porque el resto han ido cambiando de nombre o de presentador", ha explicado Susana.

Nuevas secciones y colaboradores

El emblemático programa regresa con energías renovadas, apostando por nuevos rostros y contenidos que marcan una etapa diferente. Uno de los grandes atractivos es la incorporación de secciones innovadoras que buscan conectar más con la audiencia actual, sin perder la esencia que lo ha caracterizado.

"Tenemos dos partes muy marcadas en el programa. La primera es sumamente informativa. La segunda da pie al entretenimiento y ahí tenemos también nuevas secciones, entre ellas, una de sexo", ha adelantado Susana.

El tramo informativo de 'Espejo Público'

Dirigido por Jorge Gallardo, el tramo informativo de ‘Espejo Público’ se renueva con secciones que reflejan la vocación plural del espacio. A la mesa habitual, donde seguirán presentes Lorena García, Miquel Valls y Gema López junto a Griso, se suman destacados nombres con secciones propias:

Albert Rivera estrenará 'El Observatorio con Rivera', donde analizará temas clave de la agenda política y social.

estrenará 'El Observatorio con Rivera', donde analizará temas clave de la agenda política y social. Josep Borrell , una de las voces más reconocidas en política exterior, presentará 'Una ventana al mundo con... Josep Borrell', un espacio para interpretar los acontecimientos internacionales más relevantes.

, una de las voces más reconocidas en política exterior, presentará 'Una ventana al mundo con... Josep Borrell', un espacio para interpretar los acontecimientos internacionales más relevantes. El juez Emilio Calatayud abordará los desafíos actuales de la juventud en la sección 'Generación Calatayud'.

abordará los desafíos actuales de la juventud en la sección 'Generación Calatayud'. El influencer José Elías continuará con sus intervenciones sobre actualidad y tendencias.

Estos nuevos colaboradores se suman a los ya habituales del programa como Paco Marhuenda, Joaquín Manso, Susanna Díaz o Cruz Sánchez de Lara, consolidando una mesa plural y con perfiles muy diversos.

Más Espejo: actualidad, entretenimiento y una nueva sección de sexualidad

La segunda parte del programa, Más Espejo, seguirá bajo la dirección de Alberto Díaz y mantendrá su enfoque en actualidad, entretenimiento y corazón. Como gran novedad, se incorpora una sección sobre sexualidad, liderada por la conocida sexóloga Lorena Berdún, que abordará el tema con naturalidad, rigor y pedagogía.

En cuanto a los colaboradores, se unen a la mesa de actualidad Samanta Villar y Félix Álvarez, dos rostros con una amplia trayectoria en televisión. En la sección de corazón, Cristóbal Soria y Juan Diego Madueño estarán acompañados por nuevas incorporaciones que aportarán una mirada fresca a la prensa rosa.

"Habrán más sorpresas, porque lo que pretendemos es que, un año más, en Espejo Público, lo que marque tendencias sean los contenidos propios", ha concluido la presentadora.

