Rihanna comienza su gira europea con un concierto en Bilbao

La diva del pop sexy Rihanna inicia en Bilbao la parte europea de su gira 'Diamonds World Tour', con un concierto al que asistirán unas quince mil personas, según la organización. La barbadense inició su nueva gira mundial el 8 de marzo en Buffalo (Nueva York) y viene de Rabat, donde cantó el viernes. En España está previsto que actúe, además de en Bilbao, en el palacio Sant Jordi de Barcelona el 1 de junio.

Su concierto se basa en sus dos últimos discos de estudio, 'Talk That Talk' y 'Unapologetic', publicado el 19 de noviembre. Con cuatro músicos, ocho bailarines y sesenta personas en total en el equipo de la gira, si respeta el formato de sus anteriores conciertos en el espectáculo de hoy primero irán dos canciones de tono soul de 'Unapologetic': 'Mother Mary' y 'Fresh out the runway'.

Después llega la parte que recuerda a los inicios de la cantante, con más baile jamaicano, con temas como 'Man down' y 'You da one'. La parte central está marcada por su canción más conocida, 'Umbrella', para acabar con 'Diamonds' y 'Stay'. Otros temas que se podrán escuchar son 'Rude Boy', 'What's my name' o 'Talk that talk'.

Con solo ocho años de carrera profesional, Rihanna fue elegida el año pasado la artista más importante de las dos últimas décadas por la prestigiosa revista Billboard, que en Estados Unidos publica las listas oficiales de ventas.