Los Reyes presiden el concierto navideño del Orfeón Donostiarra en el Palacio Real

Los Reyes y la Infanta Cristina asistieron este martes en el Palacio Real a un concierto ofrecido por el Orfeón Donostiarra, que ha interpretado un variado repertorio internacional de obras clásicas y populares relacionadas con la Navidad.

Bajo la dirección de José Antonio Sainz Alfaro, el Orfeón contó en esta ocasión con el acompañamiento del organista Gerardo Rifón y con la intervención, como solistas, de las sopranos Elena Barbé, Ana Salaberria y Leire Sarasola y los barítonos Fermín Butini, Pablo Gonzalo y Guillén Munguia.

El repertorio de este concierto, que será retransmitido por La 2 de TVE el próximo viernes 24, incluyó en su primera parte piezas de Georg Friedrich Händel ('Joy to the World'), Peter Cornelius ('The Three Kings'), Johann Franz von Herbeck ('Pueri Concinite'), Pau Casals ('Nigra Sum'), Francisco Madina ('Aita Gurea'), Adolphe Adam ('Oh Holy Night') y Andrew Lloyd Weber ('Pie Jesu').

Los cantos gregorianos 'Puer Natus in Bethleem' y 'Hodie Christus Natus Est' dieron paso a la segunda parte del concierto, que combinó villancicos populares como 'Los peces en el Río', 'Dime niño', 'Tan tan, ya vienen los Reyes' y 'Jingle Bells' con el 'Aleluya' de Händel, el 'Requiem' de Brahms y el 'Mille Cherubini in Coro' de Schubert.

Este ha sido el segundo concierto consecutivo del Orfeón Donostiarra en Madrid, después del que ofreció el pasado domingo en el Auditorio Nacional, junto a la Orquesta Andrés Segovia, con un programa que alternó obras de Mozart, Bach, Fauré y Handel con zarzuelas y fragmentos de óperas de Verdi y Wagner.

El ciclo 'Música en Navidad' ha permitido abrir al público históricos palacios de Patrimonio Nacional convertidos por un día en escenarios de conciertos gratuitos, como los que ofrecieron el pasado día 11 el Coro Marinero Manín de Lastre (en la Capilla del Palacio Real de Aranjuez) y la Escolanía de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos (en el Palacio de El Pardo).