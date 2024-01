'Pobres criaturas', una de las favoritas a los Oscar, comparte cartelera con 'Un mal día lo tiene cualquiera' y 'Los tres mosqueteros: Milady'

¿Tiene sentido que se estrenen hasta doce películas nuevas cada semana? La pregunta -que por otra parte no sé contestar- me ronda un viernes más. Hay mucha oferta. Películas de alta cocina, otras que son "fast food" cinematográfico, menús del día bastante asequibles y que dejan satisfechos o platos indigestos que nos hacen acordarnos del cocinero y la familia del cocinero. Lo bueno es que hay mucho que elegir. Os intento dar algunas claves de qué merece o no la pena en los estrenos de cine de este viernes 26 de enero de 2024.

Pobres criaturas

Ha conseguido esta semana 11 nominaciones a los Oscars y logró el León de Oro en el último Festival de Venecia. Con esas credenciales llega a los cines 'Pobres criaturas'. Esta película del personalísimo director Yorgos Lanthimos es una reinvención del mito de Frankestein contemporáneo y feminista con una destacada Emma Stone y una estética recargada. Basada en la novela homónima del escocés Alasdair Gray, Lanthimos cruza elementos de fantasía gótica, ficción histórica y ciencia ficción en la historia de Bella Baxter, a la que da vida Emma Stone, una mujer que, tras suicidarse, es revivida milagrosamente -y gracias al cerebro del bebé que lleva en el útero- por un médico de métodos cuestionables, que en poco tiempo demuestra una inteligencia extraordinaria.

Los tres mosquetero: Milady

Tras el buen sabor de boca dejado el año pasado por 'Los tres mosqueteros: D'Artagnan' llega ahora 'Los tres mosqueteros: Milady' con las mismas dosis de aventuras y buena interpretaciones. Martin Bourboulon dirige de nuevo al conocido elenco de esta saga -la taquilla decidirá si se rueda el tercer libro de Dumas-. En esta ocasión, después de que secuestren a su amada Constance, encarnada por Lyna Khoudri, el joven mosquetero D'Artagnan, François Civil, se propone rescatarla. Para ello realizará una incómoda alianza con la misteriosa Milady de Winter, Eva Green, a quien había dado por muerta.

Miller's girl

Con la actriz Jenna Ortega en modo Lolita -sí, he tenido que explicar a algún compañero joven la referencia al libro de Nabokov- 'Miller's Girl'. Jade Halley Bartlett debuta en la dirección con la mencionada Ortega, protagonista de series de éxito como 'Miércoles' o de la última entrega de la saga 'Scream'- en un 'thiller' sensual en el que los límites de la relación de un profesor, al que da vida Martin Freeman, y su alumna se difuminan.

Un mal día lo tiene cualquiera

La cómica y actriz Eva Hache debuta como directora en esta película protagonizada por Ana Polvorosa. La actriz da vida a una joven, controladora de manual, que horas antes de defender su tesis doctoral sufre una noche de lo más frenética. Entre los productores está Alex de la Iglesia.

El faro

Hugo Silva es el padre de una adolescente que se enfrenta a la pérdida de su madre en 'Faro', un filme de género con trasfondo de drama familiar dirigido por Ángeles Hernández y producido por David Matamoros, responsable de 'El hoyo'. Tras presenciar la muerte accidental de su madre, Lidia y su padre se refugian en un faro para lidiar con el dolor, pero las pesadillas se apoderan de Lidia, dañando aún más la relación con él. Ambos tendrán que aprender a confiar el uno en el otro antes de que las pesadillas se conviertan en reales.

Vive dentro

Directo desde el festival de Sitges, el director Bishal Dutta estrena en las salas 'Vive dentro', una cinta sobre fuerzas demoníacas con la que debuta el indio, aunque educado en Canadá y EEUU, que tiene como protagonista a Sam, una adolescente india-estadounidense que vive feliz con sus padres hasta que su amiga Tamira desata una antigua fuerza demoníaca india en un antiguo ritual.