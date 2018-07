"Piense un número, lo voy a adivinar"

Luis Pardo nos enseña una baraja y nos pide que retengamos una carta en nuestra mente. Consérvela en su mente. Usted no es consciente. Pero Luis Pardo ha conseguido que sea la que él quiere. Es una de la técnicas de los mentalista. Inducen al espectador, le indican lo que tiene que pensar, con técnicas subliminales.

Pero a veces nosotros mismos nos delatamos. No hace falta abrir la boca para delatarse. En el espectáculo que acaba de estrenar en Madrid lo va demostrando.

No es un mago al uso. Reconoce que su look le ha ayudado a atraer al público joven. Practica observando a la gente en los aeropuertos o bajando el volumen de la tele e intentando averiguar de qué hablan. Lo confiesa, no lee la mente, aunque a veces, lo parezca .