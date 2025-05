El cineasta gallego Oliver Laxe gana el Premio del Jurado de Cannes

El director gallego Oliver Laxe ha ganado el Premio del Jurado del Festival de Cannes con Sirat, compartido junto a la alemana Mascha Schilinski por Sound of Fallling.

El jurado presidido por la actriz francesa Juliette Binoche atesora con la entrega de este galardón, el buen momento que atraviesa nuestra cinematografía en los grandes certámenes, tras el Oso de Oro de Carla Simón con Alcarràs en 2022 y el León de Oro de Pedro Almodóvar por La habitación de al lado el pasado año.

El gallego acudió junto a una nutrida representación del equipo de su filme, Sirat, a la ceremonia de clausura del festival de Cannes, que se celebra en Francia. "Me gustaría contarles una historia", comenzaba Oliver Laxe al recoger el premio. "Hace 5 años me monté en un taxi conducido por un hombre palestino. Empezamos a hablar y me dijo que él quizá había sido judío hace mucho tiempo. Yo le contesté que quizá yo también, quiza fui musulmán, judío, vikingo, soy gallego… Me dijo también una frase del Corán, que expresa algo así como que nos hicieron de diferentes tribus para que nos podamos conocer mejor. Y eso creo que es lo que hace el festival de Cannes. ¡Viva la diferencia! ¡Vivan las culturas! ¡Viva el festival de Cannes!", manifestó el cineasta, que minutos antes posó en la alfombra roja muy sonriente y con un pin en su solapa de una sandía. Esta insignia representa la solidaridad con el pueblo palestino.

Su carrera profesional

El gallego ha construido su carrera en el entorno de Cannes: con Todos vosotros sois capitanes (2010) se llevó un Premio FIPRESCI de la Quincena de Realizadores. Con Mimosas (2016) conquistó el Gran Premio de la Semana de la Crítica y con Lo que arde (2019) se alzó con el Premio del Jurado de la sección Un certain regard. "Nuestro largometraje propone una aventura física y, al mismo tiempo, metafísica, donde la dimensión simbólica es muy importante", indicaba el ganador en una rueda de prensa celebrada en Cannes.

Más artistas

Además del equipo de Sirat, han desfilado para acudir a la gala de premios de la 78.º edición del Festival de Cannes los equipos de Sentimental Value, del noruego Joachim Trier, y O agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho, así como los de los equipos de Jeunes Mères, de los belgas hermanos Dardenne; Two prosecutors, del ucraniano Sergei Loznitsa; Resurrection, del chino Bi Gan; Un simple accident, del iraní Jafar Panahi; La petite dernière, de la francesa Hafsia Herzi, y Sound of Falling, de la alemana Mascha Schilinski.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com