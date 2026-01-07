La Oreja de Van Gogh se pronuncia sobre la vuelta de Amaia Montero a la banda: "Retomamos el camino donde lo dejamos"

El 2026 marca un punto de inicio para La Oreja de Van Gogh (LOVG). Tras la salida de su anterior vocalista, Leire Martínez, de la agrupación, los rumores apuntaban a que Amaia Montero volvería a ser la nueva voz de la banda donostiarra. Finalmente, este pronóstico se ha cumplido y los intérpretes de 'Rosas' volverán a los escenarios el próximo 9 de mayo con una gira por toda España.

Es un hecho indiscutible que las redes sociales se han convertido en el canal de la banda para emitir sus comunicados. El grupo se ha pronunciado sobre la vuelta de Amaiacon un escrito en su último post.

"Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero" ha expresado LOVG al inicio de su publicación, donde aparece una foto de Amaia, la vestimenta con la que estrenaron su nuevo single.

En su carta abierta por redes, la banda ha proseguido con una serie de frases con las que alaban a su vocalista y hace un guiño a la letra de la canción 'Tan Guapa'. "Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas", ha afirmado los intérpretes de 'Dulce locura'.

La Oreja de Van Gogh ha proseguido en su comunicado con una retahíla de palabras de cariño con las que alaban a su vocalista. "Y si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien al nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella" ha expresado la banda.

En su misiva por redes sociales, la banda ha definido a Amaia montero como una persona con "un corazón gigante y de gominola".

"Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo" ha concluido su comunicado.

La respuesta de Amaia Montero

Tras esta publicación, la cantante de 'Cuéntame al oído' ha respondido con la misma gratitud. "Leer vuestras palabras ha sido como mirarme en un espejo amable, de esos que no juzgan, que entienden incluso lo que una aún no sabe explicar. Gracias por verme así, por mirar más allá de lo evidente y por asomaros, con tanto respeto y cariño a ese universo interior que a veces ni yo misma sé ordenar", ha declarado.

"Conectar de verdad es un regalo raro y sentirlo con vosotros es algo que guardo muy dentro. Me emociona pensar que el camino pueda retomarse sin mapas, sin promesas cerradas, solo con la certeza del amor, de la música, del acompañarnos, del reírnos sin darnos cuenta y de caminar, aunque no sepamos muy bien hacia dónde. Eso, para mí, es hogar" ha añadido Amaia tras su vuelta a la banda.

Con estas palabras, Amaia se reafirma y avanza que su "corazón late grande gracias a vosotros, que sabéis ver con ternura incluso lo complejo y queréis sin pedir que nada cambie". La gratitud marca el final de su respuesta, con la que celebra "cada día haber coincidido en esta vida".

'Todos Estamos Bailando La Misma Canción': así suena la vuelta de La Oreja de Van Gogh con Amaia

Este nuevo año se presenta como un cambio de ciclo tras el estreno de su último single 'Todos Estamos Bailando La Misma Canción'. Un tema con el que el pop se mantiene como el eje vertebral de este tema que le sienta a Amaia como anillo al dedo.

Este single supone la vuelta de la banda a sus inicios después del lanzamiento de su disco cuarto álbum 'Guapa' al que le sucedió su reedición 'Más guapa' en 2006.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.