La nueva estrella de la publicidad israelí es un chico... ¿o una chica?

El primero fue Andrej Pejic. Costaba ver si era un hombre o una mujer caminando por la pasarela. Alto y rubio, este modelo andrógino revolucionó el mundo publicitario.

Pero Andrej no es el único. Stav Strashko le hace la 'competencia'. Este modelo que triunfa en la publicidad israelí juega con su aspecto ambiguo para desfilar como hombre o como mujer.

De hecho, ese juego se muestra en un spot para Toyota en el que Stav aparece de espaldas con su melena rubia y llevando sólo ropa interior. Hasta el último momento no se desvela la incógnita.

El modelo, según asegura al diario El Mundo, reivindica su derecho a no encasillarse en ninguna etiqueta. "Siempre me han confundido con una mujer, así que estoy acostumbrado, pero a la gente le cuesta entender que no sea ni mujer ni hombre", explica.

"Estoy muy cómodo con mi cuerpo. La mente ve lo que quiere ver", concluye. De momento, su aspecto ambiguo ya le ha abierto las puertas para suculentos contratos en el extranjero.