'Nomadland', hace historia en los Premios Óscar 2021

No ha habido sorpresa y la gran ganadora de los Premios Oscar 2021 ha sido 'Nomadland', el filme escrito y dirigido por Chloé Zhao con tres estatuillas en las categorías de mejor película, mejor dirección y mejor actriz.

Frances McDormand recogió por Nomadland la estatuilla a 'mejor actriz' y Chloé Zhao como mejor directora. La gran triunfadora de esta especial gala de los Oscar es un drama en el que se da vida a una mujer que tras perderlo todo vive como nómada en una caravana. Por segunda vez en la historia una mujer se alza con el galardón de mejor dirección, Chlóe Zhao recogió la estatuilla agradeciendo a todas las personas que se han cruzado en su camino y que la han llevado hasta ese momento. "Siempre he encontrado la bondad en las personas que me he cruzado por todo el mundo, así que este premio es para cualquiera que haya tenido la fe y el valor para aferrarse a la bondad que llevan dentro, y para agarrarse a la bondad de los demás, por muy difícil que resulte. Esto es para todos vosotros, que me inspiráis para seguir adelante", afirmó Zhao.

La 93º gala de los Premios Óscar será recordada por supera el récord de mujeres ganadoras de la estatuilla con 17 premios, superando la marca anterior de 15 establecida en 2019.

Óscar para el español Sergio López

Sergio López-Rivera, junto a Mia Neal y Jamika Wilson, se ha hecho con el Oscar al mejor maquillaje y peluquería por su trabajo en 'La madre del blues'. No tuvo la misma suerte otro de los españoles nominados, Santiago Colomo Martinez, que era candidato junto a Nick Davis, Greg Fisher, y Ben Jones por su trabajo en 'El magnífico Iván' en la categoría de mejores efectos visuales. Un premio que finalmente fue para Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley, Scott Fisher por su labor en 'Tenet' de Christopher Nolan.

La gala de los Óscar, marcada por la pandemia

La pandemia del coronavirus puso patas arriba la tradicional gala de los Premios Óscar y la 93º edición se ha celebrado con un aforo muy reducido. Sin aglomeraciones ni griterío, la alfombra, con un color entre rojo y rosa intenso, este año ha estado situada en la entrada principal de Union Station en Los Ángeles (EE.UU.), en lugar del hogar habitual de los Óscar del Dolby Theatre con solo reporteros de las televisiones que tienen derechos de retransmisión en cada uno de sus territorios.