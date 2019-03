Los niños no van al cine para ver películas de princesas

CONCLUSIÓN DE DISNEY

Esperaban un gran éxito de taquilla, pero no obtuvieron los resultados que deseaban. En Disney han analizado por qué Tiana y el sapo no atrajo a una parte del público. Su conclusión ha sido que cuando los títulos de las películas aluden a princesas y a nombres femeninos, los niños lo tienen claro: "esta peli, no es para mi".