Nieves Álvarez: "Hay veces que nos convierten en muñecas, que nos dejan sin expresión"

Nieves alvarez, 38 años, top model internacional. Ha desfilado por las mejores pasarelas del mundo.

"Yo creo que solo soy modelo delante de la cámara y en la pasarela, en el resto, en mi vida privada, no soy modelo de nada", reconoce.

"He ido perdiendo un poco la timidez, pero he sido muy tímida, de las que te scaban a la pizarra y le temblaban las piernas", explica con una sonrisa.

"Me descubrieron a la salida del colegio, cuando estaba estudiando COU. Me pararon y me dijeron tú eres muy alta, podrías ser modelo..."

Nieves Álvarez fue una de las primeras modelos en reconocer el problema de la anorexia. "Pensé que en una época en la que las modelos teníamos mucha fuerza y llegabamos mucho a las niñas, a las adolescentes... pensé que ahí sí podía ser un modelo para decir, hay luz al final del túnel", confiesa Nieves.

Sobre el uso del photoshop o retoque fotográfico explica que nunca ha habido fotos en revistas de moda sin retoque. "Hay veces que nos convierten en muñecas, que nos dejan sin expresión, que no te reconoces".

En cuanto a los 'sueldos de modelo' "depende un poco como te vaya dentro del mundo de la moda. Tienes que aprender a invertir, a no gastar demasiado", reconoce la modelo.