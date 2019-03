La NASA y U2 presentan un vídeo conmemorativo de la gira 360°

U2 planteó a la agencia espacial estadounidense (NASA) una novedosa idea para la gira con la que pensaban recorrer todo el mundo con algunas de sus canciones más famosas pero también con temas de su último álbum, "No Line on the Horizon", entre ellos "Moment of Surrender".

La idea consistía en que los tripulantes de la Estación Espacial Internacional grabaran un vídeo que la banda proyectaría posteriormente en sus conciertos.

Los astronautas de la 'Expedición 20' alojados entonces en la Estación Espacial Internacional (EEI) aceptaron el reto y la NASA dio luz verde para un proyecto inédito en la historia de la agencia.

La tripulación entonces la componían Michael Barratt de la NASA; Frank de Winne de la Agencia Espacial Europea; Bob Thirsk de la Agencia Espacial Canadiense; Koichi Wakata de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y Gennady Padalka y Roman Romanenko, ambos de la Agencia Espacial Rusa.

Los astronautas, que orbitaban a 380 kilómetros de la Tierra, mantuvieron varias conversaciones con los miembros de la banda de rock, que visitaron el control de la misión en Tierra en Houston.

El líder de la banda, Bono, subrayó entonces la labor de los científicos e ingenieros que trabajan en el centro y agradeció la participación de los astronautas. "Estamos muy contentos de que compartan parte de su tiempo de trabajo con nosotros", dijo Bono, durante una de las conversaciones que aparecen en el vídeo.

"Aquí están las mejores personas del mundo, dedicadas a lucubrar cómo nuestro pequeño planeta existe en este cosmos que llamamos hogar", aseguró.

"Trabajar con U2 fue algo atípico para la NASA", señaló en un comunicado difundido hoy el administrador de operaciones espaciales de la NASA, Bill Gerstenmaier, que reconoció que fue una buena experiencia para la difusión de la ciencia.

Al "combinar su gira mundial con imágenes de la misión de la Estación Espacial más gente, y gente más diversa de lo que suele ser nuestra audiencia habitual, aprendió sobre la Estación Internacional Espacial y el importante trabajo que estamos haciendo allí".

Esta gira prevé que U2 promocione su álbum "No Line on The Horizon" (2009) hasta 2011 con 110 conciertos en todo el mundo.

El vídeo, de 14,30 minutos y planteado como un breve documental, está disponible en la web de la banda y en la de la agencia espacial estadounidense.