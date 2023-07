Muere Sinead O'Connor a los 56 años

La cantante irlandesa Sinead O'Connor ha fallecido este miércoles a los 56 años, según publica 'Irish Times'. Su familia también ha informado de su muerte a través de un comunicado recogido por 'EFE'

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil", expresan los allegados.

Alcanzó la fama con el disco 'I Do Not Want What I Haven't Got' en 1990, donde se incluyó uno de los temas más 'icónicos' de Sinead O'Connor: 'Nothing Compares 2 U', compuesta por Prince, con esta canción la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy.

Extensa carrera musical

Cuenta con una extensa trayectoria profesional dedicada a la música. Publicó hasta diez álbumes. Nació en Dublín en 1966 y sus primeros pasos en la música fue en el grupo 'Tom Tom Macute'.

De ahí, salto a Londres, donde conoció a los miembros de 'U2' y 'The Edge'. En 1987 grabó su primer álbum, 'The Lion And The Cobra', que consiguió una nominación para los premios Grammy.

Triunfó en la década de los años 90 y lanzó su tercer disco ('Am I Not Your Girl?') en 1992. También fue la voz de la banda sonora de la película 'En el nombre del padre', en colaboración con Bono de 'U2'.

El primer ministro irlandés "lamenta" la muerte de Sinead O'Connor

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha "lamentado" la muerte de la cantante irlandesa este miércoles y envía sus condolencias a los familiares y amigos "y a todos los que amaban su música".

"Lamento mucho el fallecimiento de Sinead O'Connor. Su música era amada en todo el mundo y su talento era incomparable. Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los que amaban su música".

También se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Michael Martin, quién se encuentra "desolado" por el fallecimiento de la artista.

"Desolado por el fallecimiento de Sinead O'Connor. Uno de nuestros mayores iconos musicales, y alguien profundamente querido por la gente de Irlanda, y más allá. Nuestros corazones están con sus hijos, su familia, sus amigos y todos los que la conocieron y la quisieron", expresaba.

El escritor irlandés Seamus Heaney también se ha hecho eco de la noticia y asegura que la cantante "era hermosa, valiente y llevaba el corazón en la manga. Se adelantó a su tiempo. Nada será comparable a Sinead O'Connor. Descansa en paz Sinead".