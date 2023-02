Rosalía gana por segunda vez el Grammy a mejor álbum latino alternativo por 'Motomami'

La artista competía frente a Tinta y Tiempo de Jorge Drexler; 1940 Carmen, Mon Laferte; Alegoría, de Gaby Moreno; y con Los Años Salvajes, obra de Fito Páez. El éxito de 'Motomami' hacía presagiar que podía colarse en las nominaciones a álbum del año, una de las categorías principales de los Grammy, algo que no acabó ocurriendo, aunque en el apartado latino, se llevó el gato al agua. Lo hizo desde la distancia y colándose en el mismo lugar donde juegan Los Ángeles Lakers, de la NBA americana.

En su cuenta de Twitter, la cantante ha puesto el siguiente mensaje: "MOTOMAMI GRAMMY WINNERR QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEE??!", con fotos de ella sonriendo.

Rosalía Vila Tobella se dio a conocer por 'El mal querer' (2018), coproducido por El Guincho. El último sencillo 'Malamente', fue aclamado por la crítica. De allí paso a ganar el Premio Grammy Latino al álbum del año, del Premio Grammy al mejor álbum urbano o rock latino e incluido en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone. Su primer sencillo de éxito internacional fue su colaboración en 2019 con J Balvin, 'Con altura', canción de reguetón que marcó el viaje de Rosalía a la música urbana. Con una venta de siete millones de copias, fue nombrada una de las mejores canciones del año por Billboard y Pitchfork.

Beyoncé, récord histórico

La gala de los Grammy ha estado marcada por el triunfo de Beyoncé. La artista consiguió gracias a su disco 'Renaissance' cuatro premios, y batió el récord que ostentaba el director de orquesta húngaro Georg Solti. Con 32 gramófonos, es ya la artista más premiada en la historia de estos galardones. Harry Styles ganó el premio al álbum del año por su disco "Harry's House". La cantante estadounidense de jazz Samara Joy, de 23 años, ganó el premio a la mejor artista revelación.

Recibió una ovación de pie de personas como su esposo, Jay-Z, Lizzo y muchos otros en la arena. Al aceptar su premio, agradeció a Dios, a su familia y a la comunidad queer. 'Renaissance' se inspiró en íconos queer negros que fueron pioneros en la música house: desde el ícono trans Ts Madison y el pionero de la moda Telfar Clemens, hasta la difunta reina de la escena drag del centro, Moi Renee, y el propio tío de Beyoncé. "Estoy tratando de no ser demasiado emocional", dijo la cantante.

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, recibió una ovación de pie cuando presentó el primer Grammy a la mejor canción para el cambio social. El premio fue para el artista iraní Shervin Hajipour por su canción 'Baraye'. El tema es considerado como el himno del movimiento de protesta de Irán, provocado por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años.

La sensación del pop Lizzo ganó el premio a la grabación del año por su canción 'About Damn Time'.

Adele ganó el Grammy a la mejor interpretación de pop por su éxito 'Easy on Me'. En su discurso de aceptación, la cantante británica agradeció a su hijo, Angelo, a quien –dijo- prometió no llorar si lograba ganar un galardón. Desde LL Cool J hasta Lil Baby, los Premios Grammy honraron el 50 aniversario del hip hop este año al presentar una gran cantidad de los nombres más importantes del género.

La parte 'in memoriam' de los Grammy de este año fue increíblemente especial, porque varios artistas subieron al escenario para honrar los talentos que perdimos el año pasado. Uno de esos momentos conmovedores vino de Sheryl Crow, quien se unió con dos de sus ídolos de toda la vida, Mick Fleetwood y Bonnie Raitt, para honrar a la fallecida Christine McVie, quien formó parte de la banda Fleetwood Mac. Murió en noviembre.