Muere a los 42 años Alex Duong, comediante y actor de 'Pequeñas mentirosas'

El intérprete y humorista estadounidense Alex Duong ha muerto a los 42 años tras una larga batalla contra un cáncer raro y agresivo. Su muerte se produjo el 28 de marzo en Santa Mónica, y ha provocado numerosas muestras de cariño en la comunidad artística de Los Ángeles.

El mundo de la comedia y la televisión estadounidense ha perdido a una de sus figuras más cercanas. Alex Duong, comediante, guionista y actor conocido por sus apariciones en series como 'Pequeñas mentirosas', 'Dexter', 'Todo el mundo odia a Chris' y 'Familia de policías', murió a los 42 años después de empeorar de forma repentina su estado de salud.

La noticia fue confirmada por su amiga Hilarie Steele, quien explicó que Duong falleció la mañana del sábado 28 de marzo en el Hospital St. John’s de Santa Mónica, tras entrar en shock séptico horas antes de su muerte. Según relató, el actor estuvo acompañado por su esposa, Christina, y por su hija Everest, de cinco años, en sus últimos momentos.

Duong había sido diagnosticado a comienzos de 2025 con rabdomiosarcoma alveolar, un tipo poco frecuente y especialmente agresivo de cáncer de tejidos blandos. La enfermedad se detectó después de una inflamación preocupante en uno de sus ojos, síntoma que derivó en la pérdida total de visión en el izquierdo. A partir de ahí, su estado fue deteriorándose progresivamente pese a los tratamientos recibidos.

Durante los meses posteriores, el actor se sometió a quimioterapia y radioterapia, y tuvo que ser ingresado en varias ocasiones debido a complicaciones, dolores persistentes y la expansión del cáncer a otras zonas del cuerpo.

En marzo, su entorno ya había confirmado que había regresado al hospital para continuar con otra ronda de quimioterapia, mientras los tumores en la columna agravaban su situación clínica.

Aunque para buena parte del público su nombre quedó asociado a apariciones episódicas en televisión, Duong desarrolló una trayectoria más amplia dentro de la comedia y la escritura.

Trabajó en el circuito de clubes de Los Ángeles, colaboró en proyectos humorísticos y desde 2021 ejercía como portero en el histórico Comedy Store, uno de los espacios más emblemáticos del stand-up estadounidense.

Su presencia en pantalla incluyó participaciones en series conocidas y también en formatos de comedia como 'Jeff Ross Presents Roast Battle' y otros proyectos vinculados al humor. En el ecosistema artístico de Los Ángeles era recordado como una persona constante, cercana y muy apreciada por sus compañeros de profesión, algo que se reflejó en la ola de mensajes de despedida publicada tras conocerse su muerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.