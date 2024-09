Mikel Izal: "Sigo teniendo mucha energía que dar en los escenarios"

Ha pasado casi un año desde el lanzamientode 'El miedo y el paraíso', el primer disco con el que Mikel Izal se atrevía adentrarse en el camino de su carrera en solitario. "Un largo camino por el desierto", en sus palabras, era lo que esperaba cuando se inició en este nuevo capítulo profesional. Un camino por el que está transitando con el apoyo y el cariño de sus seguidores.

En una entrevista con Antena 3 Noticias, el cantante y exlíder de la banda IZAL ha compartido sus reflexiones sobre el proceso creativo de su álbum debut y la conexión que ha sentido con el público. "Me he pasado el año dando las gracias, porque cambiar de proyecto y empezar en solitario no es fácil", comenta Mikel.

"Era consciente de ello y me preparaba para un camino largo por el desierto, pero no ha sido así. La gente me ha dado mucho cariño este año, y la conexión con el disco ha sido muy íntima", recuerda. Y relata que esa percepción le ha llegado por parte del público tanto a través de los conciertos, como en forma de mensajes. "Me cuentan cómo las canciones les han ayudado. Son mensajes tan de verdad... Mensajes que nunca había recibido antes", añade.

Conciertos íntimos y energía desbordante

Su gira comenzó en febrero, y el lugar elegido para este debut no fueron grandes escenarios, si no teatros y auditorios para "empezar con un poco de calma". "Nunca había tenido la oportunidad de actuar en sitios tan íntimos. Fue un acierto empezar de esa forma, se generó una conexión especial en los conciertos", detalla. "Primero dije "vamos a sentarnos" y luego ya bailamos", añade.

Pero a pesar de disfrutar de esa atmósfera de cercanía, Mikel confiesa que no tardó en echar de menos la energía del rock and roll. "Tengo una energía de escenario que es difícil de contener en un teatro o auditorio. Soy muy gamberro, y enseguida me di cuenta de que soy carne de escenario grande", bromea, asegurando que los conciertos con mucho público son su "hábitat natural".

Y lo hace también recordando una lesión de menisco a la que se ha tenido que enfrentar hace apenas unos meses. Una lesión que le ha hecho tener que seguir dando conciertos sentado, algo que, reconoce, le ha costado mucho. "Sigo teniendo mucha energía que dar en los escenarios", remarca.

Misma emoción al subir al escenario

El artista destaca que sigue emocionándose cada vez que sube a un escenario. "Lo hacía antes con la banda, y lo sigo haciendo ahora en solitario". Con un disco en el que, en sus palabras, se ha "desnudado como nunca". "Quizás porque canto cosas que me tocan muy de cerca, la energía en el escenario es todavía mayor. Lo estoy disfrutando mucho", explica.

Y es ese aspecto, el de estar en un escenario frente a miles de personas en un momento determinado, lo que hace que él valore tanto la música en directo. "Lo valoro y lo celebro. Me encanta que la gente haga tantos planes alrededor de la música en vivo". El navarro sigue reuniendo al público en torno a sus canciones. En torno a las más conocidas, pero también coreando a pleno pulmón los nuevos temas.

La gira está llegando a su fin: el 3 de noviembre dará su último concierto en Valencia. Pero antes, le esperan otras citas, como Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, o Madrid, donde actuará en la sala La Riviera y en el festival MadBlue. Un evento impulsado por Atresmedia por la preservación de los océanos, y en el que Mikel Izal compartirá cartel con otros artistas como Veintiuno, Iván Ferreiro o Álvaro de Luna.

Con los pies sobre la tierra pero la mente puesta en lo que está por venir, el cantante mantiene el entusiasmo por esta nueva aventura que tan solo acaba de comenzar. Pese a todos los años que lleva subiéndose a los escenarios, no pierde la energía ni las ganas de seguir entregándose al público en cada actuación.

