Mikel Izal, sobre su nuevo disco en solitario 'El miedo y el paraíso': "Es un ejercicio de levantar la alfombra y limpiar todo el polvo de ahí abajo"

Discos que curan. Componer como terapia. Personas que son casa. Canciones para recuperar la ilusión. Ser feliz como trabajo más importante en la vida. Limpiar la ansiedad y los miedos de debajo de la alfombra. De todo eso hay -y mucho más- en el nuevo disco de Mikel Izal, 'El miedo y el paraíso'.

Saldrá a finales de año y es su primer álbum en solitario tras separarse -¿temporalmente?- de 'los 'izales', como él llama cariñosamente a la banda con la que ha triunfado los últimos doce años. El artista ha venido a Antena 3 Noticias para hablar de esta nuevo etapa y del segundo sencillo de su disco en solitario, que acaba de llegar a las plataformas digitales y que se llama 'El paraíso".

"En el paraíso no hay forma de saber / si fuera está lloviendo y no importa. / El tiempo es infinito y puede ir al revés. / Tan solo pide por esa boca. / Conciertos tan tristes, que nos alegraban. / Con cuatro cervezas soltábamos / toda la mierda que nos preocupaba".

Como en una especie de confesión, Mikel Izal se sincera en su nuevo disco. A principios de 2021 el navarro estaba pasando "una situación personal difícil, todos tenemos épocas difíciles". Así que decidió escapar del mundanal ruido y retirarse a una casita cerca del mar, de la playa. Y allí se puso a componer, a sacar todo lo que llevaba dentro.

"Fue como mi terapia, para no pensar demasiado, y para eso nada mejor que escribir canciones. Así nace este álbum. 'El paraíso' es, de hecho, la última canción que compuse, con la que di por concluido el viaje, esa parte de la terapia que va del miedo -el primer corte del disco se llama 'El miedo'- y acaba en 'El paraíso'".

Un viaje que el artista no hizo solo, sino con una de sus mejores amigas, la ilustradora valenciana Belén Segarra: "Iba de su mano, se comió todas mis historietas, escuchaba las canciones mientras las componía... Ella realmente es el paraíso del que hablo en esta canción, aunque me apoye en metáforas más terrenales, pero es ella ese lugar, mi colega, la que me dejó descargar mis tristezas. La canción habla de personas, personas que te salvan, que son al final tu lugar seguro".

"Vivimos tiempos de postureo y tendemos a esconder los momentos difíciles debajo de la alfombra"

Sincerarse y decir basta, levantar la mano y confesar que uno no está bien o que todo no es perfecto es poco habitual en estos días. "Vivimos tiempos de postureo", asegura con rotundidad el músico de Pamplona. "En redes sociales se intenta mostrar tu mejor perfil, tanto físico, como intelectual y anímico. Y se nos olvida que el ser humano es complejo. La vida es compleja, tiene momentos muy difíciles y a veces tendemos a esconderlos debajo de la alfombra. Este disco es absolutamente un ejercicio de levantar la alfombra y que el polvo lo inunde todo. Es afrontar eso de la mejor manera posible, porque creo además que es muy sano hacerlo y ayuda mucho".

"No abandono Izal a la ligera, necesitaba imperiosamente unas nuevas incertidumbres, algo que me volviera a poner nervioso"

Este disco en solitario tiene también algo de salto al vacío, de salir de la ahora tan manida 'zona de confort'. Una zona de confort llamada Izal, una banda con la que ha estado doce años y con la que ha conquistado a miles de personas con cinco discos y cientos de conciertos llenando grandes recintos.

Ahora, en la cabeza de Mikel Izal bullen muchos cambios: "Va a ser muy diferente, pero también muy ilusionante. Cuando Izal se separa, no abandono el proyecto gratuitamente o a la ligera. Necesitaba imperiosamente unas nuevas incertidumbre, algo que me volviera a poner nervioso, y eso es lo que voy a conseguir con el proyecto en solitario, tener al lado gente que no conozco tanto, nuevas personas de la banda, que ya las presentaré en su momento y vivir un poco esa incertidumbre".

"Para mí, en este momento, el éxito es tener paz, tener calma y ser feliz en un escenario"

Arranca así una nueva etapa que también ha tenido algo diferente a la hora de componer: "Me sentía más libre que nunca, en el sentido de que cuando componía pensaba que muchas de las cosas que grababa en mi casa quería que fuesen tal cual al disco, al álbum. No tenía el paracaídas instrumental que supone tener a Alejandro, a Iván, a Gato y Alberto (los otro cuatro componente de la banda Izal) tocando ahí sus instrumentos maravillosamente bien, haciendo unos arreglos preciosos. Esta vez me quise meter mucho más en los arreglos, la composición, aunque Santos&Flurent, que son los productores con los que he hecho el disco han trabajado conmigo cerca de nueve o diez semanas, tela, y han salido un montón de cositas también, hemos jugado de una forma muy libre".

"La máxima de este disco, de este proyecto, es simplemente ser feliz de una forma tranquila. Y la felicidad no es siempre tener éxito abrumador ni nada parecido. Más que nunca, para mí, el éxito es tener paz, tener calma y ser feliz en un escenario". Esos lugares para compartir la música y la vida van a cambiar, de hecho, en la futura gira de este nuevo disco de Izal.

Esa gira será en 2024: "Por lo menos el primer año de gira quiero ir a recintos que con Izal ya no podía pisar tan fácilmente. Con Izal ya nos especializamos en pabellones, pero esta vez quiero empezar con auditorios, con sitios bellos, donde la atmósfera sea diferente, donde el propio auditorio es uno más de la banda. Es ese tipo de sitio que tiene magia y que irá muy a favor del disco que he compuesto. Esa es la idea, al menos del primer tramo de la gira, aunque tampoco voy mirando mucho más allá, porque esa es otra de las cosas que también quiero hacer ahora, no planificar tanto".

"Obviamente, el grupo Izal ha sido muy importante para mucha gente y los cambios son dramáticos muchas veces. Pero he notado un respeto y una comprensión extrema"

Solo dos sencillos de su nuevo disco ya publicados y más de un millón de reproducciones en distintas plataformas. Aunque sea otra etapa, parece claro que muchos seguidores estaban esperando con ganas este nuevo trabajo. "Tenía bastante ansiedad antes del lanzamiento del primer single, de 'La fe'. Pero la gente me la quitó en 24 horas. No podía imaginar un apoyo mayor, una comprensión mayor, un cariño y un respeto mayor. Obviamente, el grupo Izal ha sido muy importante para mucha gente y los cambios son dramáticos muchas veces. Pero he notado un respeto y una comprensión extremas y una amor por las canciones que han salido hasta ahora, de verdad no me atrevía a esperar eso. Mis expectativas estaban mucho más bajas, también como medida de protección por lo que pudiera pasar, y de verdad que estas últimas semanas me han quitado muchísima ansiedad, he visto que la gente sigue ahí, que lo que quieren es disfrutar de canciones que les haga felices, que es lo que yo quiero también, y la verdad es que estoy agradecidísimo a todo el mundo".

Digamos entonces que, como canta en su primer sencillo 'La fe', Mikel Izal ha recuperado la confianza: "Esa canción es otro punto de vista, tiene mucho que ver con ese pequeño pozo en el que nos podemos llegar a meter, donde crees que no te vas a poder ilusionar de nuevo con nada. Es un pensamiento muy peligroso y es a la vez un pensamiento muy incierto. La vida es muy larga, vendrán etapas de todo tipo, pero a veces es muy difícil tener fe, creer que una nueva ilusión vendrá en el momento en que menos te lo esperes, o incluso que los nubarrones que en ese momento te atormentan desaparecen o que una mañana al despertar de repente duele menos".