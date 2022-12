Miguel Bosé: "Todo español tiene al menos una canción mía en la banda sonora de su vida"

Le falla la voz, desgarrada y escasa de potencia, pero mantiene vibrantes los ánimos y el empuje creativo. Miguel Bosé está en barbecho por una lesión de espalda que desde octubre le tiene fuera de juego: "Hasta que no esté en plena forma no me voy a atrever a hacer nada", nos confiesa el cantante. Un artista que en su libro 'Historia secreta de mis mejores canciones" repasa las claves e historias detrás de 60 de sus temas, los más conocidos. "Doy claves del misterio pero pido que no se pierda la primera sensación de cuando se escuchó la canción por primera vez", explica un Bosé que ha tenido que callar algunos nombres para no poner en un compromiso a antiguos amantes. Una vez más, Bosé es más que un cantante. Es una leyenda que en las páginas de este libro se desnuda de nuevo. Incluso en el sentido literal, porque hay además una colección de fotografías, muchas de ellas inéditas, con las que se recorre también la carrera de nuestro artista más camaleónico.

La banda sonora de nuestra vida

Son temas muy muy conocidos. Repasemos: 'Don diablo', 'Sevilla', 'Bandido', 'Bambú', 'Como un lobo'... "Creo que todo Español que repase su vida, al menos una canción de Bosé está en su banda sonora" nos confiesa el cantante con una sonrisa desde su casa por videollamada. Una banda sonora de la que a veces no sabemos toda su historia y significado. Desgranemos algunos ejemplos. 'Super, Superman' tiene una lectura gay. "Era un divertimento. Cuando leía Superman, a pesar de su apariencia super viril, ese capita roja, esa ropa ajustada, ese rizito tan bien ajustados, me parecían sospechosos", explica de forma pícara un Bosé, del que es conocida su bisexualidad. Dicho lo cual estrofas como 'Superman! Knock 'em dead! I'll tell you how to hit the beat Superman! Come to 54, Pick me up before it's midnight, Super Superman, How d'you feel among the young men?' cogen otra resonancia sin duda.

'Sevilla' fue mi forma de entender la copla

Otro ejemplo llega con la canción 'Sevilla'. Miguel Bosé confiesa que nace de "la música que ponían en el coche cuando yo iba al colegio". Cantantes como Marifé de Triana, Antonio Molina o Juanito Valderrama. "Me los ponía muchas veces en unos auriculares cuando después, ya de viaje como cantante, me iba fuera de España. Pensaba entonces que algún día escribiría una copla. Y mi forma de entender esa copla fue 'Sevilla'".

En este repaso a su carrera a través de las letras y las historias de 60 canciones, hay muchos temas llenos de amor y de nombres propios. Por ejemplo 'Morena mía' está dedicada a una mujer ahora casada a la que pondría en un compromiso si revelara su nombre. "Llamé a las mujeres, a las personas en cuestión, detrás de muchas canciones y mucha gente me dijo: 'No me nombres'. Así que aunque intentamos tirar de la lengua a Bosé, nos insiste, de nuevo socarrón, que esas personas "deben de seguir en el anonimato".

Más historias. ¿Sabían que 'don diablo' la compuso el cantante ante la pregunta de una niña entonces Bimba Bosé, su sobrina, de quién era el diablo?. "Lo importante era no asustar a una niña. Si una pequeña de 5 años me pregunta quién es el diablo pues no vas a decir quién es porque se acojona".

Al igual que "El hijo del capitán Trueno", hay canciones de Bosé que hablan de su infancia. Hijo del torero Luis Miguel Dominguín, criado en una familia patriarcal y a la antigua usanza, en 'Los chicos no lloran' el cantante quería romper con muchas de las frases hechas y estereotipos con los que se han criado muchas generaciones. "Fue una canción muy liberadora. Claro que los chicos lloran, ríen, todo igual que las chicas". Además, cuenta divertido, en las fotos de ese álbum "llevaba barba de dos o tres días", y eso ayudó mucho a que los hombres no tuvieran que estar impolutos todos los días.

Olvidarse la letra

Con tanta discografía y tantas canciones, claro, alguna vez también a Bosé se le ha olvidado la letra."¡Bufff! ¡Me ha pasado muchísimo!". ¿Y qué hacer entonces? "Recuerdo en una gira en la que el nuevo disco acababa de salir. No me acordé de la letra de una canción y le dije al público 'seguid vosotros', pero como el tema era muy reciente aún no se la sabía ¡Y les eché la bronca! Fue una forma de darle la vuelta a la tortilla".

Aunque el compositor tiene muchos temas nuevos escritos, su salud ahora le ha dicho basta: "Como no sé decir parar, mi salud me ha dicho: 'mira te voy a dar un toque para que tengas que parar obligatoriamente. Miguel es hora de que te ocupes de ti, de fortalecerte, de renovarte, de poner las cosas en su lugar'". Así que, por ahora lo nuevo de Bosé tiene muchas paginas de nostalgia...y ya está en las librerías.