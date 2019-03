Michael Jackson vuelve con la reedición de 'Bad', el disco de los 5 números uno

Este jueves saldrá a la venta física la reedición de este álbum emblemático, "Bad 25", que incluirá entre otros extras el mítico concierto que ofreció en el estadio de Wembley en 1988 ante 72.000 espectadores, incluidos los entonces príncipes Carlos y Diana.

"I Just Can't Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man in the Mirror" y "Dirty Diana" son los cinco grandes éxitos que convirtieron "Bad" en un hito imbatido durante casi un cuarto de siglo, hasta la publicación de "Teenage Dream" (2011) de Katy Perry, que también logró 5 números uno con su primera edición.

La reedición del álbum, que fue publicado por primera vez el 31 de agosto de 1987, permitirá disfrutar en su orden original de estas canciones y de los otros seis cortes, entre los que se encuentra el dueto junto a Stevie Wonder "Just Good Friends" y temas igualmente emblemáticos como "Smooth Criminal".

Además, se incluye un CD con algunas de las 60 demos que Jackson grabó para este disco, un reflejo del alto nivel de creatividad que mostraba el artista en aquel momento y de lo engrasada que estaba su alianza con el productor Quincy Jones en su tercera colaboración, tras "Off The Wall" (1979) y "Thriller" (1982), el disco más vendido de todos los tiempos.

"Bad", una combinación de pop, rock y elementos del rythm and blues, también fue un éxito y llegó a vender más de 30 millones de copias en todo el mundo, lo que ha hecho de él el quinto álbum más vendido de la historia. Su proceso de alumbramiento ha quedado registrado en un documental dirigido por Spike Lee, quien durante su presentación en la última Mostra de Venecia dijo que es "una carta de amor a Michael Jackson".

De Mariah Carey a Justin Bieber, pasando por los responsables del recordado videoclip en el metro de "Bad", el director Martin Scorsese y el actor Wesley Snipes, esta producción, cuya emisión para televisión está prevista para finales de noviembre, incorpora un sinfín de entrevistas que aproximan su trascendencia musical y también el "genio" responsable. "No hemos visto la sangre, el sudor que estaba detrás. Ésta era una oportunidad de poder descubrirlo, hablando con músicos, con casas discográficas.

Hay que recordar que 'Bad' sucedía a 'Thriller', que aún hoy es el álbum más vendido de la historia. Imaginad la presión", destacó Lee. De hecho, este hito de la música se convirtió en la gran obsesión del "rey del pop". Tal y como se muestra en el documental, Jackson se marcó el objetivo de, si no superar, al menos igualar los 100 millones de copias vendidas con su anterior álbum, llegando incluso a grabar esa cifra en todos los espejos.

También queda patente en el trabajo de Lee el contraste entre ese desmedido afán de superación y su faceta de chico tímido con voz aniñada que recelaba de casi todo aquel que no formara parte de su círculo más íntimo, personal o profesional. Le daba vergüenza besar a las chicas de sus videoclips y más de una vez expresó su deseo de ser alguien "normal" para poder asistir a una fiesta y pasar inadvertido.

"Bad 25" permite de hecho comprobar cómo el cantante se convirtió en un experto del disfraz para pisar la calle, con un gran número de atuendos que le hacían irreconocible hasta a los ojos de sus más allegados.