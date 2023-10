Mercedes Martín te trae la mejor oferta cultural para el Puente del Pilar: teatro, cine, exposiciones y una buena lectura

Si deseas aprovechar bien este 12 de octubre, la presentadora del Tiempo de Antena 3 Noticias, Mercedes Martín, te trae los mejores planes culturales con los que hacer más ameno el Puente del Pilar. Recomienda disfrutar desde una obra de teatro hasta un buen libro, pues también habrá quien decida tomarse estos días de descanso en casa.

Una obra de teatro que "hay que ir a ver"

La meteoróloga comenta que una de las cosas que no se va a perder estos días es una buena obra de teatro. Asegura que ya tiene las entradas para ir a ver 'La Madre de Frankenstein' en el Teatro María Guerrero. "Yo creo que es un imperdible sí o sí, hay que ir a verla", aconseja.

Blanca Portillo es la protagonista del espectáculo dirigido por Carme Portaceli. Es una adaptación de la novela de Almudena Grandes que trata de la vida de un psiquiatra recién llegado de Suiza en la época de los años 50 en nuestro país.

Una película de Víctor Erice

Mercedes Martín recomienda también una buena película para los amantes del cine: 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice. "Ya sabéis además que acaba de recibir la Concha de Oro en el Festival de Donosti por su trayectoria, así que hay que ir al cine", dice.

La película transcurre en torno a la muerte de un célebre actor, aunque su cadáver nunca se llegará a encontrar. Toda la trama del crimen, envuelta en un aura de misterio, queda en manos de las informaciones que da un programa de televisión.

"Un buen vino" en Alabardero

"Si preferís un plan al aire libre, os recomiendo ir a la Casa de Campo, al Retiro, al encantador Barrio de los Austrias", cuenta la presentadora. Justo en este mítico enclave madrileño se encuentra una taberna donde poder relajarse después de ver esa película de Erice.

"Ahí está la Taberna de Alabardero que a mí me encanta, es uno de los sitios que suelo frecuentar mucho", asegura Mercedes Martín, que recomienda "tomar un buen vino" en el clásico restaurante de cocina tradicional vasca.

Temporada de exposiciones

Mercedes Martín aprovecha también para hablarnos del pronóstico del tiempo durante estos días. "El tiempo nos va acompañar de momento, otra muy buena opción es salir a pasear por Madrid", dice.

Una ruta por la capital no debe pasar por alto la visita a los museos que en esta época ofrecen nuevas exposiciones temporales. Entre ellas, destaca 'Monet. Masterpieces from the Musée Marmottan Monet', en el espacio Cultural CentroCentro; 'Ben Shahn. De la no conformidad' en el Museo Reina Sofía; 'Antes de América. Fuentes originarias en la cultura moderna' en la Fundación Juan March o 'Inteligencia líquida', una exposición colectiva en la que se pone el acento en la situación crítica de los océanos y la concienciación para protegerlos que tendrá lugar del 10 de octubre al 28 de enero en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Dos libros con los que relajarse en casa

La presentadora del Tiempo también comenta que pasará buena parte de estos días en su casa. Así, aconseja leer 'Yoga' y 'Limonov', dos libros de Emmanuel Carrère que "serían una muy buena recomendación si pasáis el fin de semana en casa o a partir del sábado y domingo que parece que llegan las lluvias".