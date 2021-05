Matías Prats se arranca a tararear en directo la canción que ganó Eurovisión cuando fue presentador del jurado

Blas Cantó representó anoche a España en Eurovisión. Lo hizo con un tema dedicado a su abuela, que falleció por coronavirus y que no obtuvo el apoyo ni de los jurados de los distintos países ni del público. Recordando las posiciones de España en este festival, Ángel Carreira ha echado la vista atrás para preguntar a Matías Prats y Mónica Carrillo si ellos recuerdan cuándo hubo alguna victoria española.

"Era el único que estaba vivo entonces", ha respondido Matías Prats entre risas, a las que se han sumado las de su compañera, y ha añadido: "Massiel y Salomé, en blanco y negro". Ante esto, Mónica Carrillo ha confirmado que sí que era el "único que estaba vivo", todavía con una sonrisa en la cara.

En este punto, la presentadora ha revelado que Matías Prats llegó a transmitir una edición de Eurovisión: "No habíamos nacido pero tú estabas allí". Después, el mítico presentador ha visto una foto suya de aquel momento, y se ha reído mientras la señalaba: "Ahora que me veo, efectivamente, han pasado 43 años y fui el presentador del jurado de Eurovisión".

Hablando del país que ganó aquel año, Prats ha recordado perfectamente que fue Israel y, aunque no tenía en la memoria el nombre de la canción, ha dejado un momento para la historia: ha tarareado la canción en pleno directo del informativo. Puedes ver el vídeo del momento en la parte superior.

El silencio de Blas Cantó

La candidatura española solo recibió 6 puntos en esta ocasión, 2 del Reino Unido y 4 de Bulgaria. Además, ninguno por parte de los espectadores. Por ello, Blas Cantó se refugió en su hotel sin valorar los resultados. No tiene previsto hacerlo todavía, y según fuentes consultadas por Antena 3 Noticias, lo hará cuando vuelva, prácticamente de vacío. No es la última apuesta española que lo hace, y hay que remontarse en el tiempo no ya una victoria, incluso una posición en los primeros puestos, os acordáis de alguna?