Los puestos de España en Eurovisión: de ganar con Masiel en 1968 a antepenúltimos con Blas Cantó en 2021

El festival de Eurovisión comenzó a celebrarse en 1956 y España fue uno de los primeros países en sumarse, participando por primera vez en 1961. Desde entonces, nuestro país ha ocupado diferentes puestos en la clasificación final. La primera victoria llegó con Masiel en 1968 y en esta última edición, el representante Blas Cantó ha quedado en el puesto 24, el antepenúltimo.

España participó por primera vez en Eurovisión en 1961 representada por Conchita Bautista y su canción 'Estando contigo', una actuación que quedó en el puesto número 9 de 16 países participantes. A finales de la década de los 60, fue cuando España consiguió sus dos únicos triunfos en el festival. El primero en 1968 con Masiel y su 'La la la' y un año después nuestro país repetiría victoria con el 'Vivo cantando' de Salomé, aunque en esta última ocasión España empató a puntos con Reino Unido, Países Bajos y Francia.

¿Cuántas veces ha quedado España en el último puesto?

España ha quedado en el último puesto de la clasificación del festival de Eurovisión en 5 ocasiones. La primera fue solo un año después de empezar a competir, Víctor Balaguer obtuvo el último puesto en 1962 con la canción 'Llámame'.

Después, España repetiría en el último puesto con 'Qué bueno, qué bueno' de Conchita Bautista en 1965, una canción que obtuvo 0 puntos, aunque ese año hubo empate con otros países; '¿Quién maneja mi barca?' en 1983 de Remedios Amaya; en 1999 con 'No quiero escuchar' de Lydia. La última vez que España cerró la clasificación fue en 2017 con Manel Navarro y la canción 'Do it for your Lover'.

Otros puestos

En la última edición del festival de Eurovisión España ha obtenido 6 puntos que se corresponden con el puesto número 24, el antepenúltimo, representada por Blas Cantó y la canción 'Voy a quedarme'. A pesar de que en los últimos años los resultados de España no han sido especialmente buenos, no siempre ha sido así. En 8 ocasiones España ha estado entre los 5 primeros clasificados.

Precisamente, Rosa López obtuvo el quinto puesto en 2002 con la canción 'Europe is living a celebration' y en 1995 Anabel Conde quedó segunda con 'Vuelve conmigo'. El 'Bailar pegados' de Sergio Dalma en 1991 o 'Eres tú' de Mocedades son otras de las canciones que han quedado para el recuerdo, y en buena posición, en la historia de España en el festival de Eurovisión.