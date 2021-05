Blas Cantó defiende 'Voy a quedarme' en la vuelta de Eurovisión 2021 con una sencilla puesta en escena

Eurovisión ha vuelto este año a su formato habitual tras el parón obligado por la crisis del coronavirus en 2020. El festival se ha celebrado este año en la ciudad holandesa de Rotterdam tras el triunfo de Países Bajos en el año 2019 y de su representante Duncan Laurence y su balada al piano 'Arcade'. Por parte de España, Blas Cantó ha defendido la balada 'Voy a quedarme', una canción dedicada a su abuela fallecida.

Blas Cantó, el representante de España ha actuado en la primera mitad del certamen en la posición número 13. La de Blas se ha caracterizado por ser una buena actuación y por una puesta en escena sencilla, pero en la que ha destacado una gran luna que ha estado presente en toda la actuación. Blas ha ocupado él solo el escenario y los miembros del coro que le acompañaban han permanecido ocultos. Tras la actuación, se ha podido ver al representante español visiblemente emocionado.

Este año la gala se celebra bajo importantes medidas de seguridad para cumplir con los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia de coronavirus. Se han llevado a cabo test rutinarios a los artistas, a las delegaciones que los acompañan, público, prensa, trabajadores y voluntarios del festival. Además, el público ha guardado la distancia y ha llevado mascarillas en todo momento. Durante los ensayos, las delegaciones de Polonia e Islandia fueron aisladas y también las de Malta y Rumanía por compartir el mismo hotel.

A pesar de este contratiempo, la representante de Malta, una de las favoritas para alzarse con la victoria, ha podido actuar durante la gala. No ha sido el caso del representante de Islandia que no ha estado presente y ha seguido la gala desde su hotel. A pesar de ello, sí ha actuado ya que el festival contaba con que esto podía suceder y cada delegación llevaba su actuación pregrabada en el caso de no poder actuar por coronavirus en la ciudad. La de Islandia ha sido la única actuación pregrabada de la noche.

En esta edición número 65 del festival, parten como favoritos los italianos Maneskin con su canción 'Zitti e buoni', la francesa Barbara Pravi con 'Voilá', la maltesa Destiny con 'Je me casse' y los ucranianos Shum con 'Go_A'. En los últimos días también se ha colado entre los favoritos el representante de Suiza, Gjon's Tears con su cancion 'Tout l'Univers'.