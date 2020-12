Mariah Carey celebra que por primera vez lidera las listas de éxito en Reino Unido

Mariah Carey no puede estar más feliz después de conseguir, por primera vez, convetirse en número uno en las listas de éxito de Reino Unido. Fiel al estilo que le caracteriza, la artista ha compartido un vídeo desde su casa para presumir de premio.

Es una de las canciones que más suenan cuando se acerca la Navidad: antes, durante y después. Las descargas y reproducciones se multiplican cada día por eso muchos aseguran que la melodía produce agotamiento y cansancio. Y es que son 26, los años que tiene el famoso 'All I Want for Christmas Is You'.

La estadounidense no se puede quejar, su creación es uno de los villancicos más longevos y con mayor legión de fans. Por eso aunque muchos opinen que resulta cansino, otros afirman que "transmite mucha felicidad y produce buen rollo".

Los clásicos de toda la vida

Pero los hay que en época navideña lo que prefieren son los villancicos tradicionales, los de toda la vida

como 'El tamborilero' de Raphael o el 'Arre borriquito' que también suele ser recurrente durante estas fechas.

La reina de la Navidad

Clásico o no, lo que está claro es que Mariah Carey convierte en oro todo lo que toca. Su villancico, además de muchas alegrías también le va a reportar varios miles de euros en su cuenta por un jingle que supuestamente escribió en tan sólo 15 minutos: posiblemente el cuarto de hora más fructífero de la historia.

La cantante vuelve así a convertirse un año más en la reina de la Navidad y su canción repite como himno oficial antes de despedir este 2020.