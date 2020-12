Mariah Carey se convierte en la protagonista del inicio de la Navidad a golpe de meme

Cada año Mariah Carey se convierte en la reina indiscutible cuando se aproxima la Navidad. Su mítica canción 'All I Want for Christmas Is You' es uno de los temas más escuchados durante esta época. De hecho Spotify ha publicado la lista de temas navideños más populares entre la población y el primer puesto lo encabeza la cantautora estadounidense.

60 millones de euros por una canción

Pero esta popularidad que precede a la artista y a su ya famosísimo villancico se ha convertido en carne de meme en las redes sociales. Los usuarios han bromeado sobre la cantidad de dinero que Carey se va a embolsar cada vez que alguien reproduzca la melodía. The Economist, la publicación que aborda temas económicos e internacionales, detalló el pasado año que la estrella había recibido desde que lanzó la canción 60 millones de euros, es decir, aproximadamente 2,5 millones de euros al año solo por ese tema.

Lo curioso de la enorme fuente de ingresos de Mariah Carey es que según ella se escribió en tan solo quince minutos, siendo problablemente el cuarto de hora más rentable hasta la fecha. Y no es para menos porque "All I Want For Christmas" ha conseguido tres récords Guiness: el mejor villancico interpretado por una voz femenina, la canción de una artista femenina más escuchada en Spotify en 24 horas y la canción navideña que más tiempo ha estado en la lista de éxitos de Reino Unido. El tema, además, ha sido versionado en multitud de ocasiones, algunas de ellas con estrellas de éxito internacional como Justin Bieber o Ariana Grande.

Parece que todo lo que toca Mariah Carey se convierte en oro. A principios de noviembre la artista daba la bienvenida a la Navidad a todos sus fans a través de un pequeño vídeo que compartió en cuenta oficial de Twitter. El post se hizo viral a los pocos minutos de su publicación.