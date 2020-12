Los artistas del momento crean sus propios villancicos estas Navidades

La Navidad es una época de ponernos nostálgicos, cariñosos y románticos, pero también de celebrar, bailar y alegrarse, a pesar de que este año vayan a ser unas fiestas atípicas debido a la pandemia del coronavirus.

Pero a pesar de esto, hay un clásico que nunca cambia y nos acompaña cada Navidad: se trata del villancico 'All I Want for Chritsmas is you' de Mariah Carey que tras 26 años de este clásico inapelable en estas fechas y que cada año le hace recaudar miles y miles de dólares, algunos artistas han cambiado su formato habitual y se han adaptado a la Navidad de la forma que mejor saben hacerlo.

'Llegó la Navidad', (Ozuna)

Ozuna, el cantante de temas como 'Caramelo' ha sacado un villancico, tras unirse en 2018 con 'Generación Escogida' y Christian Nieves para sacar 'Llegó la Navidad'. Un tema que transmite buena vibración con un estribillo de lo más pegadizo.

[[H3:'Santa Claus is Comin’ To Town' (Sebastian Yatra)]]

El colombiano ha versionado uno de los clásicos de Navidad del mítico Frank Sinatra, 'Santa Claus is Comin’ To Town', para recordar que es momento de volver a casa, y de reunirse con sus seres queridos, aunque este año sea más complicado.

'Let it snow', (Luis Fonsi)

El puertorriqueño Luis Fonsi canta el clásico 'Let it snow' y también se ha animado estas fiestas a cambiar su registro musical.

'Like It's Christmas', (Jonas Brothers)

Fueron uno de los primeros artistas en publicar su canción navideña este año. 'Like It's Christmas' llegó como una forma de anunciar que la Navidad ya estaba aquí.

'All I Want (For Christmas)' (Liam Payne)

No es una nueva versión del legendario tema de Mariah Carey, pero sí tiene que ver con la artista. Se trata de un canto al desamor en Navidad.

'Merry Xmas Everybody', (Robbie Williams ft Jaime Cullum)

El británico Williams tampoco ha querido faltar al repertorio navideño y junto con Cullum, han creado una canción de lo más ambientada en Navidad.

'Feliz Navidad', (Thalia)

Thalia celebra el espíritu navideño y pone a todos a bailar en estas fiestas con el estreno de su nuevo sencillo 'Feliz Navidad'.

'El Niño del tambor', (Juanes)

Juanes y Jay de la Cueva, estrenan su versión de 'El niño del tambor', villancico que reinterpretan con bajo su particular estilo.