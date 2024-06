Manuel Carrasco ya es historia de la música: 65.000 personas revientan el Bernabéu para lanzar la última flecha

Manuel Carrasco lanzó la última flecha de su gira tras casi tres horas de música en directo con el beneplácito de unas 65.000 personas y el más importante, el de sus pequeños que subieron al escenario para fundirse en un cómplice abrazo con su padre en el que ya es "el día más importante de mi vida". Niña Pastori, Luis Fonsi, Juanes, Camilo y Malú no se perdieron la cita en un Bernabéu entregado hasta el último acorde, en el que además el onubense se convertía en el primer artista español en llenarlo tras su remodelación. Incluso peticiones de matrimonio se vivieron, además de claras reivindicaciones como "el final del sufrimiento de los niños palestinos".

Es complicado, prácticamente imposible, encontrar las palabras precisas que lleguen a traspasar la pantalla y transmitir lo que ocurrió este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Queridos vecinos, esta vez, el ruido era necesario y, lo más importante, sanador para muchos. Porque en este mundo tan acelerado, pocas veces ocurre que la vida se paraliza durante tres horas y tan solo brotan las emociones. Este 29 de junio, Madrid fue testigo de un hito en la música de nuestro país. Manuel Carrasco demostró, una vez más, que la humildad que rebosa a cada paso y el trabajo bien hecho y desde la intuición propia y el corazón pueden culminar pasando a la historia. Algo que, ojalá, fuera norma y bandera en la industria musical española.

No se conformó y lo logró. El de Huelva cerraba la gira más importante de su carrera gracias a su álbum 'Corazón y Flecha' (2022), que le ha llevado a recorrer toda la geografía española y vender 300.000 entradas. Desde la estación de metro de Santiago Bernabéu ya se escuchaban las letras de Carrasco a media tarde, la noche prometía.

"Luego dicen que hay mucho ruido. Serán vuestros latidos, que se mezclan con el mío"

El show daba comienzo con un vídeo en el que se resumían los grandes logros del cantante y planteando una gran cuestión, "¿cuál es el secreto, Carrasco?" Tras ello, y como viene siendo habitual en los shows del artista, sonaban 'Corazón y Flecha' y 'Tambores de Guerra'. La última flecha estaba a punto de ser clavada en el corazón de cada una de esas 65.000 personas que se dejaron el alma en el templo madridista. "Aquí no hay secreto ni talismán, el único secreto, y el mayor de los tesoros, sois vosotros", sentenciaba un Manuel Carrasco al que los ojos le brillaron a cada instante del show. "Luego dicen que hay mucho ruido. Serán vuestros latidos, que se mezclan con el mío", lanzaba en referencia a la polémica por las quejas de los vecinos.

"Es tan bonito que cuesta creerlo... ¿Esto está pasando Madrid?", preguntaba incrédulo. "Que me lo digan a mí, el pintor se brocha gorda, el 'triunfito', que he llenado el Bernabéu sin jugar en el Real Madrid", bromeaba, tras lo que llegaba una de las canciones que conseguía levantar a todos los asistentes: 'Hay que vivir el momento' sonaba como anillo al dedo en ese momento.

Un gran globo rojo en forma de corazón presidía el estadio junto a otro que arropaba a la banda del artista, dejando claro que sería la noche de las emociones. El primer gran momento llegaba. Pocos se lo podrían imaginar, pero la Niña Pastori se subió al escenario regalando una de las colaboraciones más especiales. Interpretó 'Ayer Noche' y la mítica 'Amor de San Juan' junto al cantante, pero no serían las únicas sorpresas de la noche. Cuando parecía que no se podía superar, surgía algún detalle más que logró convertir la noche en historia de la música de nuestro país.

"Cómo son los hijos, cómo te cambian la vida, te vuelven loco... Es algo que no se puede explicar porque nunca llega el sentimiento por mucho que se intente. Por aquí estoy viendo muchos Coquitos. Esta canción la voy a compartir con alguien que entiende de estas". Así presentaba a Luis Fonsi, con quien interpretó 'Coquito', el tema dedicado a su pequeño, y la canción de Fonsi, 'Échale la culpa'. El estadio se vino abajo, aunque todavía no sabían lo que estaba por llegar. El colombiano Camilo también salió a escena para interpretar el tema que ambos comparten, 'Salitre', y la canción que lo puso en el mapa más internacional: 'Vida de rico'.

"A final de cuentas, lo que era, sigue siendo lo mismo: una guitarrita, una letra, una cervecita fresquita, una reunión de amigos. Una borrachera para liberar todos los fantasmas que se tienen dentro. Eso no ha cambiado", analizaba recordando cómo 'Entiendo', el tema que llegaba a continuación, fue 'amoldada' por un responsable de una discográfica hasta dar lugar a una canción que él, que en aquel momento tenía 20 años, no sentía suya. Confiesa que, desde hace unos años, la canta de la manera que fue compuesta en un primer momento. "Me sentí muy mal", sentenciaba, por lo que ahora la canta tal y como nació para "para reivindicarme y para demostrarme que, cuando uno apuesta con el corazón, la apuesta tiene que ser la de uno mismo y no la de otro".

"Con tu orgullo ama libre, ama a quien te de la gana"

Una de las sorpresas más especiales de la noche llegaba con la canción que el onubense había creado de forma expresa para la ocasión. "Quién me iba a decir a mí que iba a estar en el Bernabéu ganando mi Champions League", comenzaba, asegurando que "la humildad va por delante y el coraje en los bolsillos", y entonando una reivindicación al amor libre: "Con tu orgullo ama libre, ama a quien te de la gana". Entre tanto, la reivindicación más coreada: "Si los políticos sirven para cambiar destinos, no se qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos".

'No dejes de soñar' iluminó el estadio para dar paso a 'Volviste', con el cantante mezclado entre el público previo al instante en el que varias parejas se comprometían en pleno directo. 'Déjame ser' y 'Eres' abrían el camino a la cumbre de la amistad. "Las victorias y las derrotas se sostienen mejor en el hombro de un amigo o una amiga. La amistad de verdad escasea. Así que, aunque muchos no os conozcáis, estamos todos en la misma vibra y la misma energía. Estamos aquí, ya veremos mañana. Vamos a celebrar lo bonito que es querernos". 'Que bonito es querer' iluminaba el cielo de Madrid.

Las actuaciones de Juanes y Malú eran los otros dos momentos álgidos de la noche. Con Juanes interpretaba 'Ya no' y su éxito por excelencia 'A dios le pido', generando la locura entre las gradas. Con su amiga Malú, "artista desde que su madre la Pepi la parió", el mítico 'Que Nadie' tan solo a piano y voz.

Su amiga Elena Huelva, la influencer fallecida en 2023 a causa del cáncer, no pudo faltar. Al cantante le costó controlar las lágrimas, pero 'Mujer de las mil batallas' y 'Libélula', la canción del documental 'Mis ganas ganan' sobre la lucha contra el cáncer que cuenta la historia de la joven sonaron en un estadio que contuvo la respiración hasta el final.

"Espero que nos encontremos de nuevo en el camino o en las estrellas, gracias Madrid"

"Yo, que estaba destinado a ir por la vida caminando con un pie detrás de otro sin elevar mucho el paso, estoy volando bajo un cielo y estrellas con nombre y apellidos, que son ustedes", decía un emocionadísimo Manuel Carrasco. "Gracias por llenar mi camino. Ahora sí, toca despedida. Bajar el telón para dar paso a nuevos horizontes. Espero que nos encontremos de nuevo en el camino o en las estrellas, gracias Madrid. Os quiero mucho. Muchísimas gracias por esta noche". 'Hasta por la mañana' clausuró una gira para el recuerdo entre fuegos artificiales tras dos años del inicio de una gira que comenzó con su primera cita en Miami (Estados Unidos) y que termina con el hito de un Bernabéu hasta la bandera.

