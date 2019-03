Madonna celebra su 54 cumpleaños rodeada de sus fans en Oslo

La música está de celebración. Madonna, la reina del pop, celebra su 54 cumpleaños en plena gira en Oslo, donde sus incondicionales fans han festejado a ritmo de su música una edad que parece de mentira al ver el espectacular estado de forma en el que se encuentra la cantante.

Y es que no para. No hay segundo sobre un escenario que Madonna no pase bailando. Y cantando, algo que lleva haciendo desde hace más de 30 años, en los que ha vendido un total de 500 millones de discos y ha protagonizado alguna que otra sonada polémica.

Todo es poco para la reina del pop. Una artista polifacética, madre de cuatro hijos y que también ha hecho sus pinitos en el cine con 'Evita'.