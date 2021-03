La lista de todos los ganadores de Los Globos de Oro de 2021

Los Globos de Oro son el pistoletazo de salida para los sucesivos premios del cine que se celebran en Hollywood entre ellos los Óscar y aunque con dos meses de retraso por la pandemia del coronavirus finalmente esta madrugada han tenido lugar y han dejado una lista de premiados, otra de derrotados y un sin fin de imágenes que pasarán al recuerdo por ser una gala atípica por la COVID-19.

Amy Poehler y Tina Fey fueron las maestras de ceremonia y lo hicieron desde ciudades distintas, la primera desde Los Ángeles y la segunda desde Nueva York. Con escenarios diferentes aunque en apariencia prácticamente iguales condujeron la 78 edición de los Globos de Oro, una gala que no ha lucido como en años anteriores y en la que los nominados esperaron en sus casas para saber si se alzaban o no con el galardón.

Como ya pasó en los Emmy y los Latin Grammy, ni ha habido alfombra roja anterior y tampoco se ha celebrado ninguna fiesta tras la ceremonia.

Globo de Oro a la mejor miniserie

La argentina Anya Taylor-Joy, también con nacionalidad británica y estadounidense, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de una serie limitada (miniserie) por 'Gambito de dama'.

Mejor actor de miniserie

Mark Ruffalo, protagonista de 'La innegable verdad', obtuvo este domingo el premio al mejor actor de una serie limitada (miniserie).

[H3:Mejor serie dramática]]

'The Crown' se coronó como la mejor serie dramática en los Globo de Oro.

Mejor actor de serie dramática

Josh O'Connor, uno de los protagonistas de 'The Crown', obtuvo hoy el galardón al mejor actor de una serie dramática en los Globos de Oro.

Mejor actor de serie cómica o musical

Jason Sudeikis, protagonista de la surrealista 'Ted Lasso', obtuvo este domingo el premio al mejor actor de una serie de comedia o musical.

Mejor actriz serie cómica o musical

Catherine O'Hara, una de las protagonistas de 'Schitt's Creek', obtuvo este domingo la estatuilla a la mejor actriz de una serie de comedia o musical.

Mejor actriz de serie dramática

Emma Corrin, una de las protagonistas de 'The Crown', obtuvo hoy el galardón a la mejor actriz de una serie dramática.

Premio honorífico Carol Burnett

Los Globos de Oro han reconocido hoy el trabajo del guionista Norman Lear con el premio honorífico Carol Burnett. "Nunca he vivido solo y nunca me he reído solo", destacó el aclamado productor durante un discurso desde su casa en el que agradeció a decenas de invitados, por nombre y apellido, años de colaboraciones y trabajos juntos.

Mejor canción original

Laura Pausini, Diane Warren y Niccolò Agliardi ganaron hoy el Globo de Oro a la mejor canción original por 'Io Sì', que es el tema de la cinta italiana 'La vida por delante'. 'Lo Sì' se impuso a 'Fight for you' ('Judas and the Black Messiah'), 'Hear My Voice' ('El juicio de los 7 de Chicago'), 'Speak Now' ('Una noche en Miami…') y 'Tigress & Tweed'.

Mejor cinta de lengua extranjera

'Minari. Historia de mi familia' se ha impuesto a la guatemalteca 'La Llorona' en la categoría de mejor film en habla extranjera. Se trata de una cinta estadounidense pero con diálogos en coreano e inglés

Mejor actor dramático

El Globo de oro en esta categoría se ha dado a título póstumo a Chadwick Boseman por su trabajo en 'La madre del blues'.

Mejor dirección

Con 'Nomadland' la cineasta Chloé Zhao ganó el Globo de Oro a la mejor dirección.

Mejor película cómica

'Borat', película film secuela de Sacha Baron Cohen se ha impuesto en la categoría de mejor película de comedia o musical.

Mejor actor de comedia

El Globo de Oro para el mejor actor cómico también se lo llevó 'Borat, película film secuela' por la interpretación de Sacha Baron Cohen.

Mejor actirz dramática

Andra Day ('‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday' se llevó hoy el Globo de Oro a la mejor actriz dramática en la 78 edición de los premios que cada año organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Mejor película dramática

'Nomadland', de la cineasta Chloé Zhao, se ha impuesto en esta categoría.