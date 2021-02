Haz tu porra con los ganadores de los Globos de Oro 2021

Hollywood arranca esta madrugada la temporada de premios de la pandemia con los Globos de Oro, la gala que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que este año será virtual en gran medida por culpa del coronavirus. ¿Quiénes serán los ganadores de la noche? Puedes participar ya en nuestra encuesta.

La 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, se celebrará con dos maestras de ceremonia desde dos lugares diferentes: Amy Poehler desde Los Ángeles y Tina Fey desde Nueva York. Pues consultar aquí el horario y dónde ver la gala.

Los favoritos

Dos películas de Netflix, 'Mank' (seis candidaturas) y 'The Trial of the Chicago 7' (cinco menciones), lideran las nominaciones en cine para los Globos de Oro.

Por detrás se sitúan, con cuatro candidaturas por cabeza, 'Promising Young Woman', 'The Father' y 'Nomadland', que es la gran favorita para esta extraña temporada de premios en Hollywood.

Netflix también dominó los apartados de televisión, donde 'The Crown' (seis candidaturas) 'Schitt's Creek' (cinco nominaciones) y 'Ozark' (cuatro menciones) figuran como las series con más opciones de estatuilla. Consulta aquí todos los nominados.

¿Quiénes creen que serán los grandes triunfadores de la noche? Puedes participar ya en nuestra macroencuesta antes de la gala de los Globos de Oro 2021. ¡VOTA aquí!