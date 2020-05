'Let it be', de The Beatles, celebra hoy su medio siglo de vida

Se cumplen 50 años del que fue el último álbum de los históricos The Beatles, 'Let it be', a pesar de que se grabó antes que Abbey Road. Se publicó un 8 de mayo de 1970 y uno de los temas incluidos en dicho álbum, 'Let it be', le dio nombre y se convirtió en una de las canciones más exitosas de la banda.

'Let it be', que originariamente iba a llamarse 'Get back', se grabó con anterioridad a 1970, pero no fue hasta ese año cuando millones de personas pudieron disfrutar del último álbum de una de las bandas más emblemáticas del mundo.

El disco se publicó pocas semanas después de que Paul McCartney anunciara que dejaba la banda, un momento muy difícil para el grupo. También en 1970 salió el documental, convertido ahora en película, con el título 'Let it be'.

Ganó un Oscar a mejor banda sonora (mejor adaptación musical) en 1971, sin embargo, ninguno de los Beatles recogió el premio siendo recibido por el productor musical Quincey Jones.